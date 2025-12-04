Συνεδρίασε εκτάκτως σήμερα Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2025 το Συντονιστικό Τοπικό Επιχειρησιακό Όργανο Πολιτικής Προστασίας Δήμου Ιεράπετρας (ΤΕΣΟΠΠ). Στη συνεδρίαση προήδρευσε ο Δήμαρχος Ιεράπετρας Εμμανουήλ Φραγκούλης ενώ από τα μέλη του ΤΕΣΟΠΠ παρόντες ήταν οι: Καλιοντζής Δημήτριος Αναπληρωτής Διοικητής ΔΙΠΥΝ Ν. Λασιθίου, Σκουλάς Ιωάννης, Αναπληρωτής Διοικητής Π.Υ. Ιεράπετρας, Τζουμάκας Νικόλαος Διοικητής Α.Τ. Ιεράπετρας, Ελιώτης Αλέξανδρος Αναπλ. Λιμενάρχης Ιεράπετρας, Κασωτάκη Ελένη Αναπλ. Πρ/μένη Τμήμ. Πολιτικής Προστασίας Δήμου, Περάκης Πέτρος Αναπλ. Πρ/μενος Δημοτικής Αστυνομίας.
Επίσης παρευρέθηκαν οι :Ανδρουλάκης Ιωάννης Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Λασιθίου, Τζώρτζης Εμμανουήλ Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών , Κουγιουμουτζάκης Γεώργιος Αντιδήμαρχος Καθημερινότητας, Βδοκάκης Μάριος Αναπλ/της Πρ/μενος Π.Ε. Λασιθίου, Ματθαιάκης Εμμανουήλ Δημοτικός Αστυνομικός, Αγγελάκης Γεώργιος Προϊστάμενος ΕΚΑΒ Τμήματος Ιεράπετρας.
Κατά τη συνεδρίαση, μετά από την κατάθεση απόψεων από όλους τους παρευρισκόμενους και τη διαλογική συζήτηση που ακολούθησε, διαπιστώθηκε ότι έχουν τεθεί σε ετοιμότητα και πλήρη επιφυλακή τα διαθέσιμα μέσα και το προσωπικό τόσο του Δήμου και της Περιφερειακής Ενότητας όσο και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και της Αστυνομίας. Έγινε ενημέρωση ότι επιχειρούν ήδη χωματουργικά μηχανήματα του Δήμου και της Περιφερειακής Ενότητας για την αντιμετώπιση των κατολισθήσεων στα Φέρμα. Επιπλέον αναφέρθηκε ότι τα διαθέσιμα σκάφη του Λιμεναρχείου είναι σε επιχειρησιακή ετοιμότητα για οπότε απαιτηθεί η χρήση τους καθώς και ότι μέχρι και αύριο το βράδυ έχει τεθεί σε επιφυλακή ένα ασθενοφόρο τοπικού τομέα για την αντιμετώπιση αναγκών διακομιδής.
Κατά τη συνεδρίαση αποφασίστηκε να κλείσουν όλες οι ιρλανδικές διαβάσεις του Δήμου καθώς και ο δρόμος από Μύρτος προς Τέρτσα.
Ο Δήμαρχος και τα μέλη του ΤΕΣΟΠ καλούν όλους τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, μεριμνώντας για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.
Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας από τα έντονα καιρικά φαινόμενα, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση