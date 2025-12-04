Συνεδρίασε εκτάκτως σήμερα Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2025 το Συντονιστικό Τοπικό Επιχειρησιακό Όργανο Πολιτικής Προστασίας Δήμου Ιεράπετρας (ΤΕΣΟΠΠ). Στη συνεδρίαση προήδρευσε ο Δήμαρχος Ιεράπετρας Εμμανουήλ Φραγκούλης ενώ από τα μέλη του ΤΕΣΟΠΠ παρόντες ήταν οι: Καλιοντζής Δημήτριος Αναπληρωτής Διοικητής ΔΙΠΥΝ Ν. Λασιθίου, Σκουλάς Ιωάννης, Αναπληρωτής Διοικητής Π.Υ. Ιεράπετρας, Τζουμάκας Νικόλαος Διοικητής Α.Τ. Ιεράπετρας, Ελιώτης Αλέξανδρος Αναπλ. Λιμενάρχης Ιεράπετρας, Κασωτάκη Ελένη Αναπλ. Πρ/μένη Τμήμ. Πολιτικής Προστασίας Δήμου, Περάκης Πέτρος Αναπλ. Πρ/μενος Δημοτικής Αστυνομίας.

Κατά τη συνεδρίαση, μετά από την κατάθεση απόψεων από όλους τους παρευρισκόμενους και τη διαλογική συζήτηση που ακολούθησε, διαπιστώθηκε ότι έχουν τεθεί σε ετοιμότητα και πλήρη επιφυλακή τα διαθέσιμα μέσα και το προσωπικό τόσο του Δήμου και της Περιφερειακής Ενότητας όσο και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και της Αστυνομίας. Έγινε ενημέρωση ότι επιχειρούν ήδη χωματουργικά μηχανήματα του Δήμου και της Περιφερειακής Ενότητας για την αντιμετώπιση των κατολισθήσεων στα Φέρμα. Επιπλέον αναφέρθηκε ότι τα διαθέσιμα σκάφη του Λιμεναρχείου είναι σε επιχειρησιακή ετοιμότητα για οπότε απαιτηθεί η χρήση τους καθώς και ότι μέχρι και αύριο το βράδυ έχει τεθεί σε επιφυλακή ένα ασθενοφόρο τοπικού τομέα για την αντιμετώπιση αναγκών διακομιδής.

Κατά τη συνεδρίαση αποφασίστηκε να κλείσουν όλες οι ιρλανδικές διαβάσεις του Δήμου καθώς και ο δρόμος από Μύρτος προς Τέρτσα.