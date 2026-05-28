Από το Αρχηγείο του Λιμενικού Σώματος εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:

Αναφορικά με τον εντοπισμό και τη διάσωση 49 αλλοδαπών στη θαλάσσια περιοχή 41 ν.μ. νότια της Ιεράπετρας πρώτες πρωινές ώρες χθες, συνελήφθησαν εξ’ αυτών δύο αλλοδαποί (υπήκοοι Σουδάν), ηλικίας 20 και 25 ετών, για παράβαση του άρθρου 83 του Ν. 3386/2005 «Παράνομη είσοδος στη χώρα», του άρθρου 25 του Ν. 5038/23 «Διευκόλυνση» και του άρθρου 306 του Π.Κ. «Έκθεση», καθώς αναγνωρίστηκαν από τους υπόλοιπους ως οι διακινητές τους. Σύμφωνα με τους αλλοδαπούς εκκίνησαν τις πρωινές ώρες την 25.05.2026 από την περιοχή Τομπρούκ της Λιβύης, καταβάλλοντας χρηματικά ποσά μεταξύ 2.500 και 3.500 ευρώ, για την μεταφορά τους στην Ελλάδα.