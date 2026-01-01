Την Tετάρτη 31 Δεκεμβρίου 2025, λίγο πριν την εκπνοή του χρόνου, ο Διοικητής του Τμήματος Δίωξης Εξιχνίασης Εγκλήματος (Τ.Δ.Ε.Ε.) Ιεράπετρας κ. Νεκτάριος Φρονιμάκης παρέδωσε στον Σεβ. Μητροπολίτη Ιεραπύτνης και Σητείας κ. Κύριλλο συσκευασμένα τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης που συγκέντρωσε το προσωπικό της Υπηρεσίας του, προκειμένου να διανεμηθούν από την τοπική Εκκλησία σε άπορες οικογένειες.

Τον Διοικητή του Τ.Δ.Ε.Ε. Ιεράπετρας συνόδευε ο αστυνομικός κ. Τάσος Παπαδάκης, και τα τρόφιμα και τα λοιπά είδη πρώτης ανάγκης παραδόθηκαν στην Ενορία του Ιερού Καθεδρικού Ναού Αγίας Φωτεινής Ιεράπετρας για τη διανομή τους σε συνανθρώπους μας που βρίσκονται σε ένδεια και χρειάζονται ενίσχυση για την κάλυψη βασικών βιοτικών αναγκών τους.

Ο Σεβ. Μητροπολίτης κ. Κύριλλος ευχαρίστησε θερμά τον κ. Φρονιμάκη και όλους τους αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Εξιχνίασης Εγκλήματος Ιεράπετρας, τους οποίους επαίνεσε για την πράξη τους, που επαναλαμβάνουν κάθε χρόνο κατά την περίοδο των εορτών του Αγίου Δωδεκαημέρου και μαρτυρεί την ανθρωπιά, την κοινωνική ευαισθησία, την αγάπη και την έμπρακτη αλληλεγγύη τους προς τους αναγκεμένους συνανθρώπους μας.