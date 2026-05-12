Ιδιαίτερη τιμή για την Ιεράπετρα αποτελεί η βράβευση από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, του συντοπίτη μας και ικανότατου στελέχους του Δήμου Βαγγέλη Βαρδάκη, καταξιωμένου δεξιοτέχνη στο λαϊκό βιολί, στην οποία παρευρέθηκαν ο Δήμαρχος Ιεράπετρας Εμμανουήλ Φραγκούλης και η Γενική Γραμματέας του Δήμου Μαρία Φραντζεσκάκη.

Την τιμητική εκδήλωση προσφώνησε το μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης του ΕΚΠΑ, καθηγητής Αχιλλέας Χαλδαιάκης. Χαιρετισμό απηύθυνε ο Πρόεδρος του Τμήματος Μουσικών Σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, καθηγητής Αναστάσιος Χαψούλας, ενώ η παρουσίαση της προσφοράς των τιμωμένων έγινε από τον καθηγητή Εθνομουσικολογίας του Τμήματος Μουσικών Σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών Λάμπρο Λιάβα.

Ο κ. Λιάβας αναφέρθηκε στο βιογραφικό του Βαγγέλη Βαρδάκη, στην αγάπη του για το βιολί, στις συνεργασίες του με σημαντικούς βιολάτορες, καθώς και στην αφοσίωση και τον σεβασμό του προς την παράδοση. Ιδιαίτερη μνεία έκανε στην έρευνα και στο βιβλίο του για τους χορούς της Ανατολικής Κρήτης, αλλά και στη σεμνότητά του, την άμεση επικοινωνία του με τους χορευτές και τη ζεστή επαφή του με το κοινό.

«Η βράβευση του Βαγγέλη Βαρδάκη από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών αποτελεί ιδιαίτερη τιμή όχι μόνο για τον ίδιο, αλλά και για ολόκληρη την Ιεράπετρα. Με το έργο και την αφοσίωσή του στην κρητική μουσική παράδοση, αναδεικνύει τον πολιτιστικό πλούτο του τόπου μας και μεταφέρει την αυθεντική κρητική μουσική κληρονομιά στις νεότερες γενιές. Ως Δήμος Ιεράπετρας αισθανόμαστε υπερήφανοι για την πορεία και την προσφορά του», δήλωσε ο Δήμαρχος.

Ακολούθησε μουσικό πρόγραμμα από φοιτήτριες του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Εθνομουσικολογία και Μουσική Πράξη», σε επιμέλεια του Αλέξανδρου Καψοκαβάδη