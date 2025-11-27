Παρόντες κατά την επίσκεψη ήταν η, Εντεταλμένη Σύμβουλος Πολιτισμού της Περιφέρειας Κρήτης Ελένη Βλάσση, οι Αντιδήμαρχοι του Δήμου Ιεράπετρας Μανώλης Τζωρτζής και Νεκτάριος Παπαδάκης, οι εκπρόσωποι του ΤΟΕΒ Σχοινοκαψάλων Βαλάντης Σφυράκης, Γιάννης Παπαντώνης και η Πρόεδρος της Κοινότητας Σχοινοκαψάλων Γιάννα Χριστάκη.

Κατά τη διάρκεια της αυτοψίας εξετάστηκαν οι δυνατότητες και τα τεχνικά δεδομένα για την υλοποίηση της νέας υποδομής, ενώ έγινε εκτενής ενημέρωση για τη σημασία της λιμνοδεξαμενής τόσο για τη στήριξη των αγροτικών δραστηριοτήτων όσο και για την αντιμετώπιση των αυξημένων αναγκών σε νερό, ιδιαίτερα τους θερινούς μήνες. Ο Αντιπεριφερειάρχης και τα παρευρισκόμενα στελέχη της αυτοδιοίκησης συμφώνησαν στη σπουδαιότητα του έργου, τονίζοντας πως η αναβάθμιση των υδροδοτικών και αρδευτικών υποδομών αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για τη βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής και τη στήριξη των παραγωγών.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Λασιθίου Γιάννης Ανδρουλάκης, ανέφερε, ότι,

η Περιφέρεια Κρήτης επενδύει σε έργα ουσίας που ενισχύουν την καθημερινότητα, την παραγωγή και τη βιωσιμότητα των τοπικών κοινωνιών.

«Η προτεινόμενη λιμνοδεξαμενή στα Σχοινοκαψάλων αποτελεί μια σημαντική παρέμβαση, η οποία θα βελτιώσει καθοριστικά τις αρδευτικές δυνατότητες της περιοχής και θα στηρίξει τους αγρότες και την παραγωγή τους. Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε με συνέπεια ώστε να προχωρήσουν οι απαραίτητες διαδικασίες και να υλοποιηθεί ένα έργο που η περιοχή έχει πραγματικά ανάγκη.», ανέφερε χαρακτηριστικά.