Την προσοχή των πελατών του εφιστά, με ανακοίνωσή του, ο ΔΕΔΔΗΕ για μια ακόμα φορά, καθώς το τελευταίο διάστημα έχουν καταγραφεί αυξημένα περιστατικά εξαπάτησης από πρόσωπα που παρουσιάζονται ψευδώς ως υπάλληλοι ή εκπρόσωποι της Εταιρίας.

Οι επιτήδειοι επικοινωνούν τηλεφωνικά από άγνωστους αριθμούς κινητών και προσπαθούν να παραπλανήσουν τους πολίτες, υποστηρίζοντας ότι ενεργούν εκ μέρους του ΔΕΔΔΗΕ ή άλλου φορέα.

Ενδεικτικά, αναφέρουν ότι υπάρχουν «υψηλοί λογαριασμοί», ζητούν πληροφορίες για ηλεκτρικές συσκευές (όπως κλιματιστικά) και στη συνέχεια προσπαθούν να αποσπάσουν στοιχεία σχετικά με τιμαλφή ή μετρητά, προτείνοντας μάλιστα ραντεβού για δήθεν «έλεγχο».

Ο ΔΕΔΔΗΕ υπενθυμίζει με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο ότι:

Δεν ζητά ποτέ πληροφορίες που αφορούν χρήματα, τιμαλφή ή προσωπικά αντικείμενα.

Δεν πραγματοποιεί ελέγχους κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας.

Σε περίπτωση που κάποιος καταναλωτής δεχθεί παρόμοια κλήση ο ΔΕΔΔΗΕ τον καλεί:

να μην κοινοποιήσει προσωπικά στοιχεία και

να μην προγραμματίζετε καμία συνάντηση.

Για οποιαδήποτε αμφιβολία, οι πελάτες μπορούν να επικοινωνούν απευθείας στο τηλεφωνικό κέντρο του ΔΕΔΔΗΕ στο 800 400 4000.