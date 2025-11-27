Την υλοποίηση της εξαγγελίας για κάλυψη του κόστους της δαπάνης της εξέτασης της Αντιμμυλέριου Ορμόνης (ΑΜΗ) ανακοίνωσε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.

Μιλώντας σε ημερίδα για το Δημογραφικό πρόβλημα ανακοίνωσε ότι το κράτος θα καλύψει από το 2026 εξ ολοκλήρου την εξέταση της αντιμυλλερίου ορμόνης (AMH) για όλες τις γυναίκες έως 35 ετών.

Παράλληλα, διαβεβαίωσε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η συζήτηση για το ενδεχόμενο κάλυψης μέρους της δαπάνης για την κατάψυξη ωαρίων και γενετικού υλικού, λόγω του υψηλού κόστους της διαδικασίας.

«Το δημογραφικό και η υπογεννητικότητα συνδέονται. Είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα του δυτικού κόσμου. Οι δείκτες είναι τραγικοί. Η άνοδος του βιοτικού επιπέδου συνδέεται διεθνώς με μείωση γεννήσεων. Τα χρήματα από μόνα τους δεν είναι το μόνο πρόβλημα. Η πολιτεία μπορεί να παρέμβει ουσιαστικά στο πεδίο της ενημέρωσης και της πρόληψης, δίνοντας στις γυναίκες περισσότερα εργαλεία για να γνωρίζουν το αναπαραγωγικό τους απόθεμα. Το 2026 θα αποζημιώσουμε την AMH. Το δεύτερο που θα γίνει σίγουρα μέσα στο 2026 είναι η κατάψυξη ωαρίων. Η κάλυψη ενδέχεται να είναι μερική, καθώς το κόστος είναι υψηλό»

Η εξέταση της Αντιμμυλέριου Ορμόνης (ΑΜΗ) είναι αυτή που δείχνει στην γυναίκα το ωοθηκικό της απόθεμα και τη βοηθά να προγραμματίζει στον μελλοντικό χρόνο που αυτή επιθυμεί, την αποκτηση παιδιού. Σύμφωνα με επιστημονικές έρευνες, το ωοθηκικό απόθεμα πέφτει σε τεράστιο βαθμό μετά τα 35 χρόνια της γυναίκας, περιορίζοντας σημαντικά τη δυνατότητα τεκνοποίησης.