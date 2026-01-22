Με θλίψη πληροφορήθηκα το μαντάτο του πρώην Δημάρχου Οροπεδίου Λασιθίου Γιάννη Σφακιανάκη !

– Ήταν ο πρώτος δήμαρχος του νεοσύστατου Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου με το σχέδιο ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ το έτος 1999 και επιφορτίστηκε τότε το δύσκολο έργο της συνένωσης των έντεκα (11) κοινοτήτων του Οροπεδίου Λασιθίου .

-Ανάλωσε την πολύχρονη εμπειρία του στα κοινά του τόπου του και την αδιαμφισβήτητη γνώση του για τα προβλήματα του , τη θεληματική του ικανότητα και τον αναπτυξιακό του οραματισμό , με στόχο να βάλει το Οροπέδιο Λασιθίου σε τροχιά ανάπτυξης πράγμα που πέτυχε σε σημαντικό βαθμό παρά το σχετικά βραχύ χρονικό διάστημα που ήταν επικεφαλής της δημαρχιακής αρχής .

Ο δήμαρχος Γιάννης Σφακιανάκης γνώριζε το τόπο του και τα προβλήματα του, όσο λίγοι Λασιθιώτες . Οι παρεμβάσεις ήταν καίριες ουσιαστικές και αποτελεσματικές . Παρά τη βραχεία θητεία του σχεδίασε ,μελέτησε , οργάνωσε και εκτέλεσε δυσανάλογα πολλές χρήσιμες και κρίσιμες παρεμβάσεις .

Αγαπητέ Δήμαρχε , η Λασιθιώτικη κοινωνία θα θυμάται το θετικό σου αποτύπωμα ως άνθρωπος και ως Δήμαρχος στο τόπο τους και θα κρατήσουμε την μνήμη σου αιώνια στις καρδιές και τις σκέψεις μας ! Κοιμήσου ήσυχα , έκανες το χρέος σου !

Γιώργος Μηλιαράς

Πρ. Δήμαρχος Οροπ. Λασιθίου

γγ Ένωσης Δημάρχων Κρήτης