1 Δευτέρα Θεόκλητος Θεοκλήτη Ναούμ Ναούμης Ναόμι Ναούμα Φιλαρέτη Φιλάρετος Φιλαρέτης Αρετή Αρετούσα Φαιναρέτη Παγκόσμια Ημέρα κατά του AIDS Αγίου Θεοκλήτου επισκόπου Λακεδαιμονίας θαυματουργού Προφήτου Ναούμ Αγίου Φιλαρέτου ελεήμονος

2 Τρίτη Μερόπη Μυρόπη Σολομών Σολομώντας Σόλων Σόλωνας Σολομωντία Πορφύριος Πορφυρός Πορφύρης Πορφυρή Πορφυρία Πορφύρα Πορφυρώ Πορφυρούλα Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη της Δουλείας Μάρτυρος Μερόπης εν Χίω Αγίου Σολομώντος αρχιεπισκόπου Εφέσου Όσιος Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης

3 Τετάρτη Γλυκέριος Γλυκερός Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία Αγίου Γλυκερίου μάρτυρος

4 Πέμπτη Βαρβάρα Ρούλα Ρίτσα Βαρβάρω Βαρβαρούλα Βαρβαρίτσα Σεραφείμ Σεραφειμία Σεραφείμα Σεραφίνα Σεραφειμή Σεραφειμούλα Σεραφειμίτσα Βαρβάρας της μεγαλομάρτυρος Ιερομάρτυρος Σεραφείμ επισκόπου Φαναρίου και Νεοχωρίου

5 Παρασκευή Διογένης Σάββας Σάβας Σαββούλης Σαββούλα Σαβούλα Σαβούλη Διεθνής Ημέρα Εθελοντισμού για την Οικονομική και Κοινωνική Ανάπτυξη Σάββα του Ηγιασμένου Αγίου Διογένους μαρτύρου

6 Σάββατο Νικόλαος Νικόλας Νίκος Νικολός Νικολής Νικολάκης Νικολέττα Νικολούδα Νικολίτσα Νικολίνα Νικολέτα Νικόλ Μυριαλλής Αγίου Νικολάου

7 Κυριακή Αμβρόσιος Αμβρόσης Αμβροσία Διεθνής Ημέρα Πολιτικής Αεροπορίας Οσίου Αμβροσίου επισκόπου Μεδιολάνων

8 Δευτέρα Πατάπιος Οσίου Παταπίου εν Λουτρακίω

9 Τρίτη Άννα Αννίτα Αννέτα Ανναμπέλλα Ανναμαρία Ανέζα Άννη Παγκόσμια Ημέρα κατά της Διαφθοράς Παγκόσμια Hμέρα μνήμης των θυμάτων των Γενοκτονιών Σύλληψις της Αγίας Άννης

10 Τετάρτη Παγκόσμια Ημέρα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Παγκόσμια Ημέρα Ιδιοκτησίας Μαρτύρων Μηνά του Αθηναίου Ερμογένους επισκόπου Αλεξανδρείας και Ευγράφου Γεμέλλου του πολυάθλου και Θεοτέκνου πρεσβυτέρου

11 Πέμπτη Παγκόσμια Ημέρα Βουνού Μαρτύρων Αειθαλά και Ακεψεή

12 Παρασκευή Σπυρίδων Σπυρίδωνας Σπύρος Σπυρέτος Σπυράκης Σπυράκος Σπήλιος Σπυριδούλα Σπυρούλα Σπυρέτα Σπυρίνα Σπυρίδινα Λούλα Αγίου Σπυρίδωνος

13 Σάββατο Άρης Ευστράτιος Ευστράτης Στρατής Στράτος Ευστρατάς Στρατάς Ευστρατία Στρατούλα Στράτα Ευστρατούλα Αυξέντιος Αυξέντης Αυξεντία Αυξεντούλα Ευγένιος Ευγένης Μαρδάριος Μαρδάρης Μάρδας Ορέστης Ορεστιάς Ορεστία Ορεστιάδα Ιουβενάλιος Ιουβενάλης Γιουβενάλης Ιουβεναλία Λουκάς Λουκία Λουκίτσα Αγίου Ευστρατίου Αυξεντίου Ευγενίου Μαρδάριου και Ορέστη μαρτύρων Οσίου Άρεως του σοφού Αγίου Ιουβεναλίου Αγίας Λουκίας της παρθένου

14 Κυριακή Αρριανός Αριανός Αρρειανός Αρειανός Αρριανή Αριάνα Λευκή Λεύκια Λευκούλα Λευκάδα Λεύκιος Λεύκης Λεύκος Λεύκας Λευκός Ααρών Αβραάμ Αβραμία Αδάμ Αδαμάντιος Αδάμος Αδάμας Διαμαντής Αδαμαντία Αμάντα Άντα Διαμάντω Ρουμπίνη Εύα Δαβίδ Δαυίδ Δανάη Δαν Δεβόρα Δεβώρα Ντέμπορα Ντέπυ Εσθήρ Μελχισεδέχ Μελχής Νώε Ραχήλ Ρεβέκκα Μπέκυ Ρούμπεν Ρουμπίνη Ρουμπίνι Ρουμπίνα Σάρα Σάρρα Ισαάκ Ιώβ Ιωβία Ιώβη Αιθάν Αίθαν Παγκόσμια Ημέρα Αγάπης Κυριακή των Προπατόρων Αγίου Αρριανού του ηγεμόνος Αγίου Λευκίου

15 Δευτέρα Ελευθερία Ρία Λευθερία Λευτερία Ρίτσα Ελευθέριος Λευτέρης Λεφτέρης Ανθή Ανθούλα Άνθια Άνθεια Σύλβια Σωσσάνα Σωσάνα Σωσάννα Ελευθερίου ιερομάρτυρος και Ανθίας της μητρός Οσιομάρτυρος Σωσάννης διακονίσσης εν Ελευθερουπόλει

16 Τρίτη Θεοφανώ Μόδεστος Αγίας Θεοφανούς της θαυματουργού Αγίου Μοδέστου πατριάρχου Ιεροσολύμων

17 Τετάρτη Δανιήλα Δανιέλα Δανιηλίτσα Δανιήλ Δανιήλος Δανιέλος Ντάνιελ Ανανίας Νίνος Αζαρίας Μισαήλ Διονύσιος Διονύσης Νιόνιος Νύσης Ντένης Διονυσία Διονυσούλα Νύσα Σίσσυ Ντενίζ Ντενίς Ίακχος Ίακχη Δανιήλ του Προφήτου και των Αγίων τριών παίδων Αγίου Διονυσίου αρχιεπισκόπου Αιγίνης του θαυματουργού Μάρτυρος Ιάκχου του Τριγληνού

18 Πέμπτη Σεβαστιανός Σεβαστίνος Σεβαστός Σέβος Σέβης Φλώρα Φλωρή Φλωρίτσα Φλώρος Φλώρης Παγκόσμια Ημέρα Μετανάστη Αγίου Σεβαστιανού του Συγκλητικού Οσίου Φλώρου επισκόπου Αμνησού

19 Παρασκευή Αγλαΐα Άρης Οσίας Αγλαΐας της Ρωμαίας Αγίου Άρεως μάρτυρος

20 Σάββατο Ιγνάτιος Ιγνάτης Ιγνατία Αγίου Ιγνατίου Θεοφόρου

21 Κυριακή Θεμιστοκλής Θέμης Θεμιστοκλεία Θεμίστω Θέμις Θέμιδα Ιουλία Ιουλιανή Ιουλίτσα Γιουλία Γιούλα Γιουλίτσα Τζούλια Γιούλη Ιούλιος Ιακώβ Γιακουμής Ιωσήφ Σήφης Ιωσηφίνα Ζοζεφίνα Τζέσικα Τζέσσικα Αγίου Θεμιστοκλέους Αγίας Ιουλιανής μάρτυρος Δικαίων Πατριάρχου Iακώβ υιού Iσαάκ – Iακώβ υιού Mατθάν και Ιωσήφ υιού Iακώβ Κυριακή προ της Χριστού γεννήσεως

22 Δευτέρα Αναστασία Νατάσα Νανά Τασία Σία Τατία Τάσα Τέσα Σάσα Ζωΐλος Ζωΐλα Αναστασίας Φαρμακολύτριας Αγίου Ζωίλου

23 Τρίτη Νήφων Των εν Κρήτη 10 μαρτύρων Οσίου Νήφωνος επισκόπου Κωνσταντιανής

24 Τετάρτη Ευγενία Ευγενούλα Ευγενίτσα Τζένη Τζενούλα Ευγενίκη Αχμέτ Ευγενείας της οσιομάρτυρος Αγίου Αχμέτ του νεομάρτυρος

25 Πέμπτη Βηθλεέμ Γκασπάρ Γκάσπαρος Γάσπαρης Εμμανουήλ Μανώλης Μανόλης Μανουήλ Μάνος Μανούσος Μανουσάκης Μανουσάκι Εμμανουέλλα Εμμανουέλα Έμμυλι Μανουέλα Μανωλία Μελχιώρ Μελχιόρ Μπαλταζάρ Μπαλτασάρ Χρήστος Χρίστος Χριστίνα Χριστιάνα Κριστιάνα Χρίστα Κρίστα Χρίστη Κρίστη Χρυσή Χρύσα Χρυσαλία Χρυσαυγή Χρυσούλα Σήλια Χρυστάλλα Χρυσταλλία Χριστούγεννα

26 Παρασκευή Εμμανουήλ Μανώλης Μανόλης Μανουήλ Μάνος Μανούσος Μανουσάκης Μανουσάκι Εμμανουέλλα Εμμανουέλα Έμμυλι Μανουέλα Μανωλία Κωνστάντιος Κωστάντιος Κωνσταντία Κωσταντία Ντία Σύναξις Υπεραγίας Θεοτόκου Αγίου Κωνσταντίου του Ρώσου εν Κωνσταντινούπολη

27 Σάββατο Μαυρίκιος Μαυρίκης Μωρίς Μαυρικία Μαυρίκα Στέφανος Στέφος Στέφας Στεφανής Στεφανία Στέφη Στεφάνα Στεφανιώ Στεφανίτσα Στεφανή Στέφα Στεφάνου Πρωτομάρτυρος Αγίου Μαυρικίου μάρτυρος

28 Κυριακή Δόμνα Θεόφιλος Θεοφίλη θεοφιλία Θεοφιλίτσα Φιλιώ Φιλίτσα Φίλια Μυγδόνιος Μυγδόνης Μυγδονία Μιγδονία Αγίας Δόμνης μάρτυρος Αγίων Θεοφίλου διακόνου και Μυγδονίου

29 Δευτέρα Βενιαμίν Οσίου Βενιαμίν

30 Τρίτη Ανύσιος Ανυσία Γεδεών Φιλέταιρος Φιλεταίριος Φιλεταίρης Φιλεταίρη Φιλεταιρία Φιλεταίρα Αγίων Ανυσίου επισκόπου και Οσιομάρτυρος Ανυσίας εν Θεσσαλονίκη Αγίου Γεδεών Καρακαλλινού του νέου εν Τυρνάβω Αγίου Φιλεταίρου μάρτυρος