Ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι δυνητικοί δικαιούχοι για υποβολή προτάσεων στη Δράση 1.3.2 – «Ενίσχυση υφιστάμενων επιχειρήσεων της Περιφέρειας Κρήτης για εφαρμογή διεργασιών φιλικών προς το περιβάλλον» – «ΕΠΙΧΕΙΡΩ ΠΡΑΣΙΝΑ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ», στο πλαίσιο της Προτεραιότητας 1: «Προώθηση της Καινοτομίας και στήριξη της Επιχειρηματικότητας» του Προγράμματος «ΚΡΗΤΗ» 2021-27.

Στο πλαίσιο της δράσης θα χρηματοδοτηθούν επενδυτικά σχέδια υφιστάμενων ΜΜΕ της Περιφέρειας Κρήτης για ενσωμάτωση φιλικών προς το περιβάλλον διεργασιών παραγωγής, αποδοτικής χρήσης των πόρων και μείωσης του περιβαλλοντικού / ενεργειακού τους αποτυπώματος. Ειδικότερα θα ενισχυθούν επενδυτικά σχέδια που διευκολύνουν τη μετάβαση σε κλιματικά ουδέτερες και φιλικές προς το περιβάλλον παραγωγικές διαδικασίες, που υιοθετούν πρακτικές που ενισχύουν την αποτελεσματική επεξεργασία και χρήση πόρων και ενθαρρύνουν την ανάκτηση και αξιοποίηση παραπροϊόντων και υλικών από απόβλητα στη διαδικασία παραγωγής.

Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης, είναι διαθέσιμο στις ιστοσελίδες: www.pepkritis.gr, www.espa.gr, www.efepae.gr και https://ank.gr, μαζί με όλα τα συνοδευτικά έντυπα.

Οι προτάσεις που θα επιλεγούν θα συγχρηματοδοτηθούν από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους.

Η παρούσα πρόσκληση αφορά χρηματοδότηση πράξεων συνολικού προϋπολογισμού έως 5.000.000 ευρώ.

Απευθύνεται σε υφιστάμενες Μικρές, Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις και Μεσαίες, όπως αυτές ορίζονται στη Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ, με έδρα στην Περιφέρεια Κρήτης.

Εύρος Χρηματοδότησης (Δημόσια Δαπάνη): από 30.000 € έως 300.000 €.

Το ποσοστό Δημόσιας Χρηματοδότησης ανέρχεται στο 60% του προϋπολογισμού της αίτησης χρηματοδότησης.

Η αξιολόγηση των προτάσεων είναι συγκριτική.

Το καθεστώς ενίσχυσης που θα εφαρμοστεί στην παρούσα δράση είναι ο Κανονισμός (Ε.Ε.) 2023/2831 (OJ EL L 15.12.2023) της Επιτροπής της 13ης Δεκεμβρίου 2023, που αφορά στην εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (De Minimis).

Η υποβολή των αιτήσεων χρηματοδότησης είναι δυνατή από τις 30-01-2026 ώρα 13:00 έως τις 02-04-2024 ώρα 15:00 .

Η ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης της Δράσης. Η μέγιστη διάρκεια ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του επενδυτικού σχεδίου δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 24 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Έγκρισης Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης.

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ) (https://app.opske.gr/).

Για περαιτέρω πληροφορίες για την υποβολή των προτάσεων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην περιφερειακή μονάδα του ΕΦΕΠΑΕ / ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Γιαμαλάκη 50 & Σοφοκλή Βενιζέλου Iraklion Center κτίριο Β΄ – 2ος όροφος Τ.Κ. 712 02 ΗΡΑΚΛΕΙΟ τηλ. 2810 302400, E-mail: [email protected].

Ο Περιφερειάρχης Κρήτης

Σταύρος Αρναουτάκης