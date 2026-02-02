Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Λασιθίου συγχαίρει δημόσια τους συναδέλφους του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Νικολάου, καθώς και του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Λασιθίου, για την επιτυχημένη και στοχευμένη αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε σε περιοχή του Δήμου Αγίου Νικολάου.

Για ακόμη μία φορά αποδείχθηκε ότι οι αστυνομικοί του Λασιθίου, παρά τη χρόνια υποστελέχωση, την έλλειψη υλικοτεχνικών μέσων και την υπερφόρτωση καθηκόντων, συνεχίζουν να επιτελούν το έργο τους με επαγγελματισμό, αποφασιστικότητα και υψηλό αίσθημα ευθύνης απέναντι στην κοινωνία.

Η συγκεκριμένη επιχείρηση, η οποία οδήγησε σε συλλήψεις για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, σε κατασχέσεις ναρκωτικών ουσιών και πειστηρίων, καθώς και στη σύλληψη για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου, αποτελεί ακόμη μία απάντηση σε όσους αμφισβητούν το έργο της Ελληνικής Αστυνομίας και υποβαθμίζουν καθημερινά την προσφορά των αστυνομικών.

Ως Ένωση, δηλώνουμε ξεκάθαρα ότι οι επιτυχίες αυτές δεν είναι τυχαίες, αλλά αποτέλεσμα της εμπειρίας, της αυταπάρνησης και της προσωπικής προσπάθειας των συναδέλφων μας, οι οποίοι καλούνται καθημερινά να καλύπτουν κενά που δεν τους αναλογούν. Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Λασιθίου θα συνεχίσει να αναδεικνύει το έργο τους και να διεκδικεί δυναμικά τα αυτονόητα, υπερασπιζόμενη ταυτόχρονα το κύρος και την προσφορά των αστυνομικών προς τη κοινωνία.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Νομού Λασιθίου.

Ο πρόεδρος Μιχ. Βαμβασάκης

Ο γεν. γραμματέας Νικ. Καμινογιαννάκης