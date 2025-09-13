Η κλιματική αλλαγή καθιστά 10 φορές πιο πιθανό να δημιουργηθούν καιρικές συνθήκες όπως αυτές που οδήγησαν στις καταστροφικές φετινές πυρκαγιές σε Τουρκία, Κύπρο και Ελλάδα. Αυτό διαπιστώνει μεταξύ άλλων νέα επιστημονική μελέτη του World Weather Attribution στην οποία συμμετέχουν και Έλληνες ερευνητές από το Πολυτεχνείο της Κρήτης:

Οι συνολικές χειμερινές βροχοπτώσεις στην περιοχή έχουν μειωθεί κατά περίπου 14%, γεγονός που οδηγεί σε ξηρότερες συνθήκες το καλοκαίρι.

Σήμερα, με την αύξηση της θερμοκρασίας κατά 1.3 °C, παρατηρούμε νέα ακραία φαινόμενα στις πυρκαγιές που έχουν φέρει τους πυροσβέστες στα όριά τους.

Αν οι χώρες δεν απομακρυνθούν πιο γρήγορα από τα ορυκτά καύσιμα, θα φτάσουμε σε αύξηση της θερμοκρασίας έως και 3°C αυτόν τον αιώνα».

Εάν η αύξηση της θερμοκρασίας φτάσει τους 2.6°C, κάτι που αναμένεται αυτόν τον αιώνα με βάση τις τρέχουσες πολιτικές, παρόμοιες περίοδοι έντονου καύσωνα, ξηρασίας και ανέμων θα γίνουν 9 φορές πιο πιθανές και 25% πιο έντονες.

Πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στην πρόληψη των πυρκαγιών, όπως η ενίσχυση των στρατηγικών διαχείρισης της καύσιμης ύλης στις δασικές περιοχές και τη βελτίωση της ευαισθητοποίησης και της πρόληψης των κοινοτήτων σχετικά με τον κίνδυνο πυρκαγιάς».

Ειδικότερα για την Κρήτη, ο καθηγητής Απόστολος Βουλγαράκης, κάτοχος της έδρας AXA για τις πυρκαγιές και το κλίμα στο Πολυτεχνείο Κρήτης δήλωσε:

«Στην Κρήτη, όπου εδρεύει η ομάδα μας, έχουμε δει μεγάλες πυρκαγιές, ειδικά φέτος, αλλά ευτυχώς όχι σε βαθμό που να προκαλέσουν εκτεταμένες καταστροφές ή να στοιχίσουν ανθρώπινες ζωές. Ωστόσο, στατιστικά υπάρχει αύξηση της πιθανότητας καταστροφικών πυρκαγιών, καθώς οι κλιματολογικές συνθήκες γίνονται πιο ευνοϊκές για αυτές».

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΛΩΝΤΖΑΣ