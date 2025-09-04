Με χρηματοδότηση του Προγράμματος ΚΡΗΤΗ 2021-2027 και Εθνικών πόρων, συνεχίζεται για δύο ακόμη χρόνια (έως και το 2027) η ένταξη των παιδιών στην προσχολική εκπαίδευση (παιδικοί σταθμοί), καθώς και η πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης (ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ ΑμεΑ) στην Κρήτη.

Τη σχετική απόφαση χρηματοδότησης υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης. Το πρόγραμμα της διετίας 2025-2027 έχει συνολικό προϋπολογισμό 23 εκατομμύρια ευρώ, υλοποιείται από την ΕΕΤΑΑ με τη χρηματοδότηση του Περιφερειακού Προγράμματος ΚΡΗΤΗ 2021-2027.

Η δράση στοχεύει στη διασφάλιση της ισότιμης και χωρίς αποκλεισμούς πρόσβασης των βρεφών, νηπίων και παιδιών, ιδιαίτερα όσων βρίσκονται σε ανάγκη, σε ποιοτικές υπηρεσίες αγωγής και εκπαίδευσης, καθώς και στην πρόσβαση παιδιών και ΑμεΑ σε εξωσχολικές δραστηριότητες δημιουργικής απασχόλησης.

Η δράση εντάσσεται στην Πολιτική «Εγγύηση για το Παιδί» (Child Guarantee), η οποία προβλέπει οικονομική στήριξη οικογενειών για την πρόσβαση σε υπηρεσίες σχολικής αγωγής και φροντίδας, καθώς και σε δημιουργικές δραστηριότητες εκτός σχολικού ωραρίου, με σύγχρονες παιδαγωγικές πρακτικές.

Η παροχή των υπηρεσιών πραγματοποιείται μέσω της χορήγησης «αξίας τοποθέτησης» (voucher) στους νόμιμους εκπροσώπους των βρεφών, παιδιών και ατόμων με αναπηρία, σύμφωνα με τα κριτήρια και τις διαδικασίες που περιγράφονται σε Κοινή Υπουργική Απόφαση.

Μέσω της πράξης αναμένεται να χρηματοδοτηθούν συνολικά 7.810 βρέφη, παιδιά και άτομα με αναπηρία (λήπτες voucher) στην Περιφέρεια Κρήτης.