Με απόλυτη επιτυχία και τη συμμετοχή πλήθους κόσμου, επιχειρήσεων και ερευνητικών φορέων, ολοκληρώθηκαν οι «Ημέρες Καινοτομίας Περιφέρειας Κρήτης – InnoDays 2025», που πραγματοποιήθηκαν από τις 28 έως τις 30 Νοεμβρίου. Ο κορυφαίος θεσμός, που διοργανώνεται από το Παρατηρητήριο Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας της Περιφέρειας Κρήτης, ανέδειξε για άλλη μια χρονιά τη δυναμική του νησιού στους τομείς της έρευνας, της τεχνολογίας και της παραγωγής, υπό το σύνθημα «Η Κρήτη της Γνώσης και της Παραγωγής».

Το τριήμερο περιλάμβανε έκθεση καινοτόμων προϊόντων, ομιλίες, panels συζήτησης για την Τεχνητή Νοημοσύνη, την Υγεία και τη Γαστρονομία, καθώς και εργαστήρια ρομποτικής για παιδιά. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην προετοιμασία της Περιφέρειας Κρήτης ως «Γαστρονομική Περιφέρεια της Ευρώπης για το 2026».

Η αυλαία της διοργάνωσης έπεσε με την τελετή απονομής των βραβείων, αναδεικνύοντας τις πιο καινοτόμες ιδέες και επιχειρηματικές προσπάθειες.

Απονομές Βραβείων Μαραθωνίου Καινοτομίας

«Αρτέμης Σαϊτάκης» – Hackathon 2025

Τον συντονισμό στις απονομές είχε ο Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΛΜΕΠα και Πρόεδρος του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων & Τουρισμού, Δρ. Μάρκος Κουργιαντάκης.

1ο Βραβείο: Απονεμήθηκε από τον Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρο Αρναουτάκη στην Ομάδα 6 (Τμήμα Χημείας Πανεπιστημίου Κρήτης: Αγγελική Γιαννούλη, Ντανιελίτα Ντάναϊ, Χριστίνη Φιωτάκη). Η πρότασή τους, «La(m)b Stories», αφορά στη δημιουργία ενός φυσικού, παραδοσιακού κύβου ζωμού που αποτυπώνει τη γαστρονομική ταυτότητα της Κρήτης.

2ο Βραβείο: Απονεμήθηκε από τον Πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης Ευάγγελο Ζάχαρη στην Ομάδα 3 (ΕΛΜΕΠα: Βασιλική Ειρήνη Χατζέα, Αγγελική Νικηφορίδη, Σοφία Ματθαιάκη, Γιώργος Νικηφορίδης). Η ιδέα τους, «MinoEats», είναι μια σύγχρονη σουίτα ψηφιακών εκπαιδευτικών παιχνιδιών για την αξία της κρητικής διατροφής και της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας.

3ο Βραβείο: Απονεμήθηκε από την Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Κρήτης Χρυσή Δασκαλάκη στην Ομάδα 12 (Τμήμα Χημείας Πανεπιστημίου Κρήτης: Ρένια Φωτιάδου, Εύα Πολέντα, Φωτεινή Μπατσολάκη, Χαρά Ρακοπούλου). Η πρόταση «Agro BioSolutions» αφορά βιώσιμες λύσεις στην αγροτοβιομηχανία μέσω ετερόλογης έκφρασης ενζύμων.

Απονομές Βραβείων Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας Περιφέρειας Κρήτης 2025

Στις απονομές το συντονισμό είχε ο Ειδικός Σύμβουλος Καινοτομίας της Περιφέρειας Κρήτης Αντώνης Παπαδεράκης.

Βραβείο Νέας Καινοτόμου Επιχείρησης

Απονεμήθηκε από τον Αναπληρωτή Περιφερειάρχη Γιώργο Πιτσούλη στον ιδρυτή του Video Games Museum Εμμανουήλ Βαρούχα. Το μουσείο, που εδρεύει στο Ηράκλειο, διαθέτει συλλογή άνω των 300 κονσολών και καινοτομεί με το ιδιόκτητο σύστημα διαχείρισης συλλογών (Collections Management System), λειτουργώντας παράλληλα ως εκπαιδευτικό κέντρο.

Βραβείο Καινοτομίας Προϊόντος ή Υπηρεσίας

Απονεμήθηκε από τον Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρο Αρναουτάκη στην εταιρεία EnzyQuest για το προϊόν Flu A/B One Step RT, Kit for Wastewater. Το βραβείο δόθηκε στον ιδρυτή και Διευθύνοντα Σύμβουλο Δημήτριο Κουτσιούλη. Πρόκειται για μοναδικό ελληνικό προϊόν ανίχνευσης ιών γρίπης σε λύματα, με υψηλή ευαισθησία, δυνατότητα παραμετροποίησης και χαμηλό κόστος, καθιστώντας το βιώσιμο για εθνικά δίκτυα επιτήρησης.

Βραβείο Καινοτομίας Βιωσιμότητας & Ανθεκτικότητας

Απονεμήθηκε από τη Διευθύνουσα Σύμβουλο της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Επενδύσεων Αντιγόνη Λυμπεροπούλου στην εταιρεία ΜΥΛΟΙ ΚΡΗΤΗΣ στο στέλεχος της εταιρείας Ελευθέριο Αντωνακάκη. Η ιστορική εταιρεία βραβεύτηκε για τη συμβολή της στην κυκλική οικονομία μέσω της αξιοποίησης παραπροϊόντων, την παραγωγή βιομάζας και τον συντονισμό του σχήματος Delights of Crete.

Βραβείο Καινοτομίας Επιχειρησιακής Διαδικασίας

Απονεμήθηκε στην εταιρεία ΧΗΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ (Ρέθυμνο). Η εταιρεία διακρίθηκε για την εφαρμογή καινοτομιών αυτοματοποίησης και ψηφιοποίησης στο εργαστήριό της, επιτυγχάνοντας μείωση του χρόνου ανάλυσης, ελαχιστοποίηση σφαλμάτων και βελτίωση της εξυπηρέτησης πελατών.

Οι Ημέρες Καινοτομίας – InnoDays φιλοδοξούν να αποτελέσουν καταλύτη για το μέλλον της Κρήτης, ενισχύοντας τη συνεργασία μεταξύ επιχειρήσεων και ερευνητικών φορέων και θέτοντας τα θεμέλια για μια οικονομία βασισμένη στη γνώση, την αριστεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη.