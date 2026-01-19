Στο πλαίσιο του προγράμματος τουριστικής προβολής έτους 2026 η Περιφέρεια Κρήτης συμμετείχε στη Διεθνή Έκθεση Τουρισμού “ΜΑΤΚΑ” στο Ελσίνκι της Φιλανδίας από 15 έως 18 Ιανουαρίου, με στόχο την προώθηση του τουριστικού της προϊόντος και την περαιτέρω ενίσχυση του ρεύματος από την Φιλανδική αγορά.

Οι Φιλανδοί αγαπούν την Κρήτη και την επιλέγουν ξανά και ξανά για τις διακοπές τους, όπως διαπιστώθηκε τόσο από τις μαρτυρίες των ίδιων, όσο και από τη μεγάλη προσέλευση επισκεπτών στο περίπτερο της Περιφέρειας Κρήτης, όπου ενημερώθηκαν για τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του νησιού καθώς και τις αυθεντικές εμπειρίες που προσφέρει καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Φινλανδικής Ένωσης Τουριστικών Επαγγελματιών (SMAL), η Ελλάδα παραμένει σταθερά η πρώτη επιλογή των Φινλανδών ταξιδιωτών (σύνολο 208.809 ταξιδιώτες το 2025) με παραπάνω από 123.000 εξ αυτών να επιλέγουν την Κρήτη. Οι αεροπορικές αφίξεις στα αεροδρόμια Ηρακλείου και Χανίων, κατατάσσουν την Φιλανδία 15η θέση. Οι κύριοι λόγοι που οι Φιλανδοί επιλέγουν την Κρήτη είναι η φύση και οι δραστηριότητες, η γαστρονομία και η αυθεντική φιλοξενία, αλλά και η ασφάλεια του προορισμού, ενώ όπως δημοσίευσε η SMAL ταξιδεύουν πλέον όλο και περισσότερο στις χώρες της Μεσογείου στην αρχή της άνοιξης και του φθινοπώρου, συνεισφέροντας στην ενίσχυση της χαμηλής τουριστικής περιόδου.

Το περίπτερο της Περιφέρειας Κρήτης επισκέφθηκε η Πρέσβειρα της Ελλάδας στη Φιλανδία κα Ναταλία-Μ. Καραγεώργου, ενώ κατά την πρώτη ημέρα λειτουργίας της έκθεσης για επαγγελματίες έλαβαν χώρα επαφές με εκπροσώπους ταξιδιωτικών οργανισμών, όπως Apollo και μέσων επικοινωνίας όπως Mondo, Time out Finland κλπ.

Η συμμετοχή στην έκθεση Matka εντάσσεται στους στρατηγικούς στόχους της Περιφέρειας Κρήτης για το 2026, που περιλαμβάνουν την ενίσχυση της διεθνούς αναγνωρισιμότητας του προορισμού, τη διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος, την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου και τη γεωγραφική διασπορά της τουριστικής κίνησης σε όλο το νησί. Μέσω της συνεχούς και στοχευμένης παρουσίας στις διεθνείς αγορές, η Περιφέρεια εργάζεται μεθοδικά για την επίτευξη αυτών των στόχων, διασφαλίζοντας τη βιώσιμη ανάπτυξη του τουρισμού στην Κρήτη.

Την Περιφέρεια Κρήτης εκπροσώπησε η Προϊσταμένη του Τμήματος Τουρισμού της Π.Ε. Ηρακλείου Βουγιουκαλάκη Ελένη και το στέλεχος του Τμήματος Τσαπαρίδη Μαρίνα.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού Δρ. Κυριάκος Κώτσογλου δήλωσε: «Το γεγονός και μόνο ότι το Φιλανδικό περιοδικό Mondo στην τελευταία του έκδοση, συστήνει την Κρήτη ως τον καλύτερο προορισμό διακοπών για το 2026, αποτέλεσε το πιο όμορφο καλωσόρισμά μας στην φετινή ΜΑΤΚΑ. Οι Φιλανδοί και φέτος θα έρθουν στην Κρήτη, όχι μόνο για τις συστάσεις που έχουν, αλλά γιατί διαχρονικά αποτελούν μια από τις πιο «πιστές» αγορές της Κρήτης, Παντού!!»