Μετά από έναν επίμονο και συντονισμένο αγώνα που διήρκεσε τουλάχιστον επτά χρόνια, εκ των οποίων τα τελευταία τέσσερα χαρακτηρίστηκαν από συστηματική προσπάθεια και έντονη συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων, η Ευρωπαϊκή Ένωση ενέκρινε την εγγραφή του Ελαιολάδου ΠΓΕ “Κρήτη/Kriti” στο μητρώο των Προστατευόμενων Γεωγραφικών Ενδείξεων ΠΓΕ. Με αυτή την απόφαση, αναγνωρίζεται και θωρακίζεται θεσμικά η μοναδικότητα, η εξαιρετική ποιότητα αλλά και η διεθνώς αναγνωρισμένη φήμη του Κρητικού Εξαιρετικού Παρθένου Ελαιολάδου.

Σύμφωνα με τις προδιαγραφές του φακέλου, το προϊόν θα παράγεται και θα τυποποιείται αποκλειστικά στην Περιφέρεια Κρήτης, στις Περιφερειακές Ενότητες Χανίων, Ρεθύμνης, Ηρακλείου και Λασιθίου, καθώς και σε όλους τους Δήμους και τις Τοπικές Κοινότητες που υπάγονται σε αυτές. Η πιστοποίηση αυτή διασφαλίζει ότι το ελαιόλαδο «ΠΓΕ Κρήτη / PGI Kriti» θα φέρει ανεξίτηλα την αυθεντική σφραγίδα του τόπου, των ανθρώπων, της παράδοσης και της ποιότητάς του .

Ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων Κρήτης είχε ουσιαστική και καθοριστική συμβολή στη διαχείριση του φακέλου, κυρίως την τελευταία και κρίσιμη διετία. Μέσα από την ενεργή δράση του Προέδρου, κου Άλκη Καλαμπόκη, και του Αντιπροέδρου, κου Μανώλη Καρπαδάκη, σε στενή συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης – η οποία και είχε την πρωτοβουλία αυτής της σημαντικής προσπάθειας – αλλά και με τη συνδρομή αρμόδιων συνεταιρισμών, φορέων, εργαστηρίων και ιδιωτικών εταιρειών, κατέστη δυνατό το μεγάλο αυτό επίτευγμα.

Εκφράζουμε τις θερμές μας ευχαριστίες προς τον Περιφερειάρχη Κρήτης, κο Σταύρο Αρναουτάκη, τον πρώην Αντιπεριφερειάρχη και νυν βουλευτή, κο Μανώλη Χνάρη, την Πρόεδρο της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης και πρώην Αντιπεριφερειάρχη, κα Ειρήνη Χουδετσανάκη, καθώς και τον Αντιπεριφερειάρχη και πρώην Πρόεδρο της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης, κο Σταύρο Τζεδάκη, για την αγαστή συνεργασία και τον αποτελεσματικό συντονισμό στην ολοκλήρωση του φακέλου. Παράλληλα, ευχαριστούμε όλους όσοι συνέβαλαν με συνέπεια και αφοσίωση στην αναγνώριση του ελαιολάδου ΠΓΕ Κρήτη/PGI Kriti.

Από εδώ και στο εξής, καθήκον όλων μας είναι η αυστηρή τήρηση και η προάσπιση των προδιαγραφών που έχουν θεσπιστεί, ώστε να προστατευθεί η ταυτότητα και να ενισχυθεί περαιτέρω η εμπορική επιτυχία του προϊόντος.

Η κατοχύρωση του ελαιολάδου «ΠΓΕ Κρήτη / PGI Kriti» δεν αποτελεί απλώς μια τυπική ευρωπαϊκή αναγνώριση· σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας, δυναμικής εποχής για το επώνυμο, ποιοτικό και αυθεντικό Κρητικό Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο, το οποίο αποτελεί πρεσβευτή της κρητικής γης και της μεσογειακής διατροφής σε όλο τον κόσμο.