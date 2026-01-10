Με αφορμή τη συμπλήρωση δέκα ετών από την παράδοση της ηγεσίας της Νέας Δημοκρατίας στον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο κ. Γιάννης Πλακιωτάκης υπογραμμίζει τη δήλωσή του κατά την ιστορική εκείνη στιγμή, εκφράζοντας τη βεβαιότητά του ότι ο νέος πρόεδρος θα ανταποκρινόταν στην πρόκληση, ώστε η παράταξη να καταστεί εκ νέου μια μεγάλη, ισχυρή και σύγχρονη ευρωπαϊκή δύναμη. Όπως τότε είχε τονίσει, στάθηκε στο πλευρό του και απηύθυνε κάλεσμα ενότητας, επισημαίνοντας ότι σε αυτή την προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.

Είχε προηγηθεί μια ιδιαίτερα έντονη περίοδος, κατά την οποία, από τη θέση του μεταβατικού Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, σε συνεργασία με τα στελέχη της παράταξης, διασφαλίστηκε η άρτια διεξαγωγή των εσωκομματικών εκλογών, χωρίς να υποχωρήσει η δομική, σκληρή και καθαρά πολιτική κριτική απέναντι στην τότε κυβέρνηση Τσίπρα.

Η σημερινή επέτειος των δέκα ετών αποτελεί, σύμφωνα με τον κ. Πλακιωτάκη, μια ουσιαστική ευκαιρία αποτίμησης και στοχασμού για τα επόμενα χρόνια. Τότε, η παράταξη πάτησε ξανά γερά στα πόδια της, προκειμένου να επιτελέσει τον ιστορικό και καταστατικό της ρόλο: τη στήριξη της πατρίδας, των Ελληνίδων και των Ελλήνων.

Με Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας και Πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη, η χώρα ενίσχυσε την εθνική της οικονομία και τη διεθνή της εικόνα, θωράκισε τις Ένοπλες Δυνάμεις, αύξησε τη διπλωματική της ισχύ και ανέκτησε την αξιοπιστία της. Παράλληλα, συνεχίζεται με συνέπεια η προσπάθεια για ανάπτυξη με ευκαιρίες για όλους και όχι για λίγους και εκλεκτούς.

Ο κ. Πλακιωτάκης υπογραμμίζει ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είναι κυβέρνηση ευθύνης, η οποία στηρίζεται σε μια δημοκρατική, λαϊκή, φιλελεύθερη και πατριωτική παράταξη, με πλήρη επίγνωση της ευθύνης της απέναντι στην οικονομική ευημερία, την κοινωνική δικαιοσύνη και την προσωπική και συλλογική πρόοδο.

Εκφράζει τέλος τη βεβαιότητά του ότι και τα επόμενα χρόνια η παράταξη θα συνεχίσει σταθερά στον ίδιο δρόμο, με τις ίδιες αρχές, αξίες και ιδανικά, έχοντας πάντοτε ως πυξίδα την αγάπη για την πατρίδα.