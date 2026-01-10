Η σημερινή επέτειος των δέκα ετών αποτελεί, σύμφωνα με τον κ. Πλακιωτάκη, μια ουσιαστική ευκαιρία αποτίμησης και στοχασμού για τα επόμενα χρόνια. Τότε, η παράταξη πάτησε ξανά γερά στα πόδια της, προκειμένου να επιτελέσει τον ιστορικό και καταστατικό της ρόλο: τη στήριξη της πατρίδας, των Ελληνίδων και των Ελλήνων.
Με Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας και Πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη, η χώρα ενίσχυσε την εθνική της οικονομία και τη διεθνή της εικόνα, θωράκισε τις Ένοπλες Δυνάμεις, αύξησε τη διπλωματική της ισχύ και ανέκτησε την αξιοπιστία της. Παράλληλα, συνεχίζεται με συνέπεια η προσπάθεια για ανάπτυξη με ευκαιρίες για όλους και όχι για λίγους και εκλεκτούς.
Ο κ. Πλακιωτάκης υπογραμμίζει ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είναι κυβέρνηση ευθύνης, η οποία στηρίζεται σε μια δημοκρατική, λαϊκή, φιλελεύθερη και πατριωτική παράταξη, με πλήρη επίγνωση της ευθύνης της απέναντι στην οικονομική ευημερία, την κοινωνική δικαιοσύνη και την προσωπική και συλλογική πρόοδο.
Εκφράζει τέλος τη βεβαιότητά του ότι και τα επόμενα χρόνια η παράταξη θα συνεχίσει σταθερά στον ίδιο δρόμο, με τις ίδιες αρχές, αξίες και ιδανικά, έχοντας πάντοτε ως πυξίδα την αγάπη για την πατρίδα.