Η 3 Σεπτέμβρη, δεν είναι απλώς μια ημερομηνία. Είναι μνήμη. Είναι ψυχή. Είναι υπόσχεση. Η 3η του Σεπτέμβρη δεν είναι απλώς ένας σταθμός της πολιτικής ιστορίας. Είναι η στιγμή που η Ιστορία κατέβηκε στον δρόμο και μίλησε με τη φωνή του λαού. Είναι η ημέρα που γεννήθηκε το ΠΑΣΟΚ, όχι ως κόμμα, αλλά ως κίνημα ζωής – ένα ποτάμι που κατέβηκε από τα βουνά της Αντίστασης, πέρασε μέσα από τα χρόνια της σιωπής, και έσπασε τις πόρτες της εξουσίας για να φέρει φωνή, δικαιοσύνη, αξιοπρέπεια.

Σαν σήμερα, το 1974, λίγο μετά την πτώση της Χούντας, ο Ανδρέας Παπανδρέου διακήρυξε: Εθνική Ανεξαρτησία – Λαϊκή Κυριαρχία – Κοινωνική Απελευθέρωση – Δημοκρατική Διαδικασία. Δεν ήταν απλώς λόγια. Ήταν ανάγκη που βρήκε έκφραση, πίστη που ζήτησε πράξη, ελπίδα που έγινε πρόγραμμα. Το ΠΑΣΟΚ δεν ήρθε να διαχειριστεί το παλιό.

Ήρθε να γεννήσει το νέο. Και κυρίως, ήρθε να πει πως ο λαός έχει δύναμη. Και όταν πιστέψει σε αυτή τη δύναμη, τίποτα δεν μπορεί να τον σταματήσει.

Σήμερα, 51 χρόνια μετά, η 3η Σεπτεμβρίου δεν είναι παρελθόν. Είναι πυξίδα. Είναι ερώτημα. Είναι ευθύνη. Γιατί σήμερα, μέσα σε έναν κόσμο γεμάτο θόρυβο, η κοινωνία ζητά ξανά φως με νόημα, ελπίδα με ουσία, πολιτική με ψυχή. Οι νέοι θέλουν μια πατρίδα που να χωρά τα όνειρά τους, όχι να τους τα αρπάζει. Οι εργαζόμενοι ζητούν ασφάλεια, όχι απλή επιβίωση. Οι ευάλωτοι ζητούν στήριξη, όχι οίκτο. Η Δημοκρατία ζητά προστασία από όσους την υπονομεύουν καθημερινά.

Και η 3η του Σεπτέμβρη μας θυμίζει: Δεν ήρθαμε να κάνουμε απλώς πολιτική. Ήρθαμε να κάνουμε τον άνθρωπο ξανά το μέτρο όλων των πραγμάτων. Ήρθαμε να ενώσουμε, όχι να διχάσουμε. Να εμπνεύσουμε, όχι να ξεγελάσουμε. Να χτίσουμε, όχι να διαχειριστούμε τη φθορά.

Η 3η Σεπτεμβρίου είναι: Μνήμη – για να μην ξεχάσουμε. Όραμα – για να μη βολευτούμε. Κάλεσμα – για να σηκωθούμε ξανά.

Όσο υπάρχουν άνθρωποι που πιστεύουν, όσο υπάρχει λαός που θυμάται, όσο υπάρχουν γενιές που διψούν για Δικαιοσύνη, η 3η Σεπτεμβρίου θα είναι ζωντανή. Όχι σαν ανάμνηση. Αλλά σαν φλόγα. Που καίει. Που φωτίζει. Που δείχνει ξανά τον δρόμο. Τον δρόμο της Αλλαγής με Αξίες. Τον δρόμο της Πολιτικής με Καρδιά. Τον δρόμο της Ελπίδας που γεννά Δύναμη.

Η 3η Σεπτεμβρίου δεν ανήκει στο χθες.

Ανήκει σε κάθε αύριο που ονειρεύεται έναν καλύτερο κόσμο.

Αικατερίνη Σπυριδάκη

Βουλευτής Ν. Λασιθίου ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ