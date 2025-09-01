Λίγο πριν τις ανακοινώσεις της ΔΕΘ, κάνοντας έναν ειλικρινή απολογισμό των πεπραγμένων της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, το συμπέρασμα είναι σαφές: Απέτυχε.
Απέτυχε σε όλους τους κρίσιμους τομείς της κοινωνίας:
- στην παιδεία,
- στα αγροτικά,
- στο κοινωνικό κράτος,
- στην υγεία,
- στην εξωτερική πολιτική.
Αντί να στηρίξει την κοινωνία, η κυβέρνηση «πέτυχε» μόνο:
- στα σκάνδαλα (υποκλοπές, ΟΠΕΚΕΠΕ),
- στην απαλλαγή υπουργών από ευθύνες (Τέμπη, ΟΠΕΚΕΠΕ),
- στην εκτόξευση της ακρίβειας σε τρόφιμα και ενέργεια,
- στη διάλυση και ιδιωτικοποίηση της δημόσιας υγείας.
Στο Λασίθι, η καθημερινή απαξίωση των πολιτών είναι πλέον δεδομένη. Ο τοπικός βουλευτής κ. Πλακιωτάκης περιορίζεται σε επισκέψεις και υποσχέσεις χωρίς αντίκρισμα.
Τον ρωτάμε δημόσια:
- Τι έχετε να πείτε για την κατάσταση στην υγεία;
- Τι έχετε να πείτε για τον ΒΟΑΚ στη Σητεία;
- Τι έχετε να πείτε για τη λειψυδρία που πλήττει ολόκληρο τον νομό;
Όσο για τη πρόσφατη «φιέστα» στον Δήμο Οροπεδίου, υπενθυμίζουμε: η κυβέρνηση σας αποδυνάμωσε την τοπική αυτοδιοίκηση αντί να τη στηρίξει. Όποιος παρακολουθεί τα δημοτικά συμβούλια του νομού το διαπιστώνει εύκολα.
Το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής ήταν, είναι και θα είναι δίπλα στους πολίτες και όχι στα συμφέροντα των μεγάλων εταιρειών.
Η ώρα της αλλαγής πλησιάζει.
Νομαρχιακή Επιτροπή ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής Λασιθίου