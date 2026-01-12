Η Πολιτική Προστασία της Περιφέρειας Κρήτης ενημερώνει ότι, σύμφωνα με το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού της ΕΜΥ, καταγράφεται επιδείνωση του καιρού στο νησί σε επίπεδο Πορτοκαλί Προειδοποίησης. Τα φαινόμενα εκδηλώνονται από σήμερα Δευτέρα, 12 Ιανουαρίου 2026, μέχρι και το πρωί της Τρίτης, με κύρια χαρακτηριστικά τις χιονοπτώσεις στα ορεινά και ημιορεινά, τις τοπικές βροχές, το χιονόνερο και τις μεμονωμένες καταιγίδες που θα συνοδεύονται από ισχυρούς βόρειους-βορειοδυτικούς ανέμους.

Όλες οι Υπηρεσίες και τα τεχνικά μέσα της Περιφέρειας Κρήτης που αποτελούν τον μηχανισμό πολιτικής προστασίας έχουν τεθεί σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας, βάσει του επιχειρησιακού σχεδιασμού.

Η Περιφέρεια Κρήτης καλεί τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις περιοχές όπου εκδηλώνονται τα έντονα φαινόμενα και να ακολουθούν τις παρακάτω οδηγίες αυτοπροστασίας:

Χιονοπτώσεις και Παγετός

Προετοιμασία: Αν κατοικείτε σε ορεινή περιοχή, προμηθευτείτε υλικό θέρμανσης και τρόφιμα και φροντίστε για εξοπλισμό καθαρισμού χιονιού.

Αν κατοικείτε σε ορεινή περιοχή, προμηθευτείτε υλικό θέρμανσης και τρόφιμα και φροντίστε για εξοπλισμό καθαρισμού χιονιού. Μετακινήσεις: Αποφύγετε την οδήγηση σε δύσβατες ορεινές περιοχές. Αν είναι απολύτως απαραίτητο να μετακινηθείτε με αυτοκίνητο, χρησιμοποιήστε αντιολισθητικές αλυσίδες και ταξιδέψτε κατά τη διάρκεια της ημέρας από κεντρικούς δρόμους. Ενημερώστε τους οικείους σας για τη διαδρομή που θα ακολουθήσετε.

Αποφύγετε την οδήγηση σε δύσβατες ορεινές περιοχές. Αν είναι απολύτως απαραίτητο να μετακινηθείτε με αυτοκίνητο, χρησιμοποιήστε αντιολισθητικές αλυσίδες και ταξιδέψτε κατά τη διάρκεια της ημέρας από κεντρικούς δρόμους. Ενημερώστε τους οικείους σας για τη διαδρομή που θα ακολουθήσετε. Στο όχημα: Τηρείτε τις αποστάσεις ασφαλείας και αν το όχημα ακινητοποιηθεί, παραμείνετε σε αυτό τοποθετώντας ένα ύφασμα με έντονο χρώμα σε εμφανές σημείο. Ανάβετε τη μηχανή για 10 λεπτά ανά ώρα.

Τηρείτε τις αποστάσεις ασφαλείας και αν το όχημα ακινητοποιηθεί, παραμείνετε σε αυτό τοποθετώντας ένα ύφασμα με έντονο χρώμα σε εμφανές σημείο. Ανάβετε τη μηχανή για 10 λεπτά ανά ώρα. Δίκτυα Ύδρευσης: Βεβαιωθείτε ότι οι εξωτερικοί σωλήνες και ο ηλιακός θερμοσίφωνας είναι μονωμένοι. Σε περίπτωση παγετού, κλείστε την παροχή νερού προς τον ηλιακό θερμοσίφωνα και αδειάστε το νερό από το σύστημα.

Έντονες Βροχοπτώσεις και Πλημμυρικά Φαινόμενα

Πρόληψη: Βεβαιωθείτε ότι τα φρεάτια και οι υδρορροές του κτηρίου σας είναι καθαρά και ασφαλίστε αντικείμενα που μπορεί να παρασυρθούν.

Βεβαιωθείτε ότι τα φρεάτια και οι υδρορροές του κτηρίου σας είναι καθαρά και ασφαλίστε αντικείμενα που μπορεί να παρασυρθούν. Κατά τη διάρκεια των φαινομένων: Περιορίστε τις μετακινήσεις σας και αποφύγετε την παραμονή σε υπόγειους χώρους. Μην μετακινείστε σε καμία περίπτωση κατά την αιχμή των φαινομένων.

Περιορίστε τις μετακινήσεις σας και αποφύγετε την παραμονή σε υπόγειους χώρους. Μην μετακινείστε σε καμία περίπτωση κατά την αιχμή των φαινομένων. Προσοχή στις Ιρλανδικές Διαβάσεις: Μην διασχίζετε χειμάρρους πεζή ή με αυτοκίνητο. Υπάρχει κίνδυνος για τη ζωή σας. Αν βρεθείτε μπροστά σε ορμητικά νερά, γυρίστε πίσω.

Μην διασχίζετε χειμάρρους πεζή ή με αυτοκίνητο. Υπάρχει κίνδυνος για τη ζωή σας. Αν βρεθείτε μπροστά σε ορμητικά νερά, γυρίστε πίσω. Κεραυνοί: Αν βρίσκεστε σε εξωτερικό χώρο, μείνετε μακριά από δέντρα, μεταλλικά αντικείμενα και μάζες νερού.

Ενημέρωση και Επικοινωνία

Οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται για την εξέλιξη του καιρού από τα τακτικά δελτία της ΕΜΥ (www.emy.gr) και για την κατάσταση του οδικού δικτύου από την Ελληνική Αστυνομία.

Σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλειά σας παρέχονται και μέσω της εφαρμογής CivilCrete Τάλως App:

Τηλέφωνα Έκτακτης Ανάγκης: