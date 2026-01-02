Έχοντας υπόψη :

• Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει.

• Τις διατάξεις των άρθρων 3 του Ν.5056/2023 και 118 του Ν.5079/2023 οι οποίες επέφεραν αλλαγές στις διατάξεις του άρθρου 59 τουΝ.3852/20

• Τις διατάξεις των άρθρων 88 και 89 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» αναφορικά με την εξουσιοδότηση των υπογραφών και την αναπλήρωση του Δημάρχου,

• Τις διατάξεις του άρθρου 68 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/2018 τ.Α)

• Τις διατάξεις του άρθρου 51 του Ν. 4144/13 (ΦΕΚ 88 Α/18-4-2013) «Αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνικής Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας» αναφορικά με την ασφάλιση των αιρετών,

• Την υπ’ αριθμόν 37/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Λασιθίου με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των Δημοτικών Εκλογών του Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου.

• Τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (ΦΕΚ Β 1666/ 24 Ιουνίου 2014)

• Την υπ΄ αριθμ. εγκύκλιο 1333/110822/27-12-2023 ΥΠ.ΕΣ με θέμα : «Αντιδήμαρχοι».