Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
Έχοντας υπόψη :
• Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει.
• Τις διατάξεις των άρθρων 3 του Ν.5056/2023 και 118 του Ν.5079/2023 οι οποίες επέφεραν αλλαγές στις διατάξεις του άρθρου 59 τουΝ.3852/20
• Τις διατάξεις των άρθρων 88 και 89 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» αναφορικά με την εξουσιοδότηση των υπογραφών και την αναπλήρωση του Δημάρχου,
• Τις διατάξεις του άρθρου 68 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/2018 τ.Α)
• Τις διατάξεις του άρθρου 51 του Ν. 4144/13 (ΦΕΚ 88 Α/18-4-2013) «Αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνικής Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας» αναφορικά με την ασφάλιση των αιρετών,
• Την υπ’ αριθμόν 37/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Λασιθίου με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των Δημοτικών Εκλογών του Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου.
• Τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (ΦΕΚ Β 1666/ 24 Ιουνίου 2014)
• Την υπ΄ αριθμ. εγκύκλιο 1333/110822/27-12-2023 ΥΠ.ΕΣ με θέμα : «Αντιδήμαρχοι».
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Α) Ορίζει Αντιδήμαρχο (έμμισθο) και αναπληρωτή Δημάρχου, τη Δημοτική Σύμβουλο της πλειοψηφίας κα Μηλάκη Μαρία του Γεωργίου, με θητεία από 03/01/2026 έως 02/01/2027 και της μεταβιβάζει καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:
1. Υποδομών – Τεχνικών Έργων
2. Παιδείας
3. Υγείας
4. Γραφείο του Πολίτη
Την τακτική συνεργασία με τους Προέδρους των Κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
Β) Ορίζει Αντιδήμαρχο (έμμισθο), τη Δημοτική Σύμβουλο της πλειοψηφίας κα Χατζάκη Αγγελική του Νικολάου, με θητεία από 03/01/2026 έως 02/01/2027 και της μεταβιβάζει καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:
1. Οικονομικών.
2. Διοικητικών υπηρεσιών .
3. Εποπτεία και ευθύνη της Ύδρευσης & Αποχέτευσης και
Άρδευσης .
4. Την εποπτεία και ευθύνη της Καθαριότητας και Πρασίνου του
Δήμου .
Γ) Ορίζει Αντιδήμαρχο (έμμισθο), τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Περισυνάκη Εμμανουήλ του Μιχαήλ, με θητεία από 03/01/2026 έως 02/01/2027 και του μεταβιβάζει καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:
1. Πολιτισμού
2. Τουρισμού
3. Αθλητισμού
4. Εξωτερικού φωτισμού
Δ) Ορίζει Αντιδήμαρχο (άμισθο), την Δημοτική Σύμβουλο της πλειοψηφίας κα Κρασανάκη Ελευθερία του Δημητρίου, με θητεία από 03/01/2026 έως 02/01/2027 και της μεταβιβάζει καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:
1. Κοινωνικής Πολιτικής
και
Ε) Αναθέτει στον κ. Σιγανό Ευάγγελο του Εμμανουήλ, ως Εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο τον πρωτογενή τομέα.
Τον τομέα της Ανάπτυξης και του Σχεδιασμού καθώς και τον τομέα της Πολιτικής Προστασίας τον αναλαμβάνει ο Δήμαρχος Οροπεδίου Λασιθίου κ. Γεώργιος Αθανασάκης.
Επίσης τον τομέα Υποδομών-Τεχνικών Έργων τον αναλαμβάνει ο Δήμαρχος Οροπεδίου Λασιθίου κ. Γεώργιος Αθανασάκης .