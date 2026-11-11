Ο Όσκαρ, ένας πενηντάχρονος ποιητής που δεν κατάφερε ποτέ να γνωρίσει την αναγνώριση που ονειρευόταν, βρίσκεται αντιμέτωπος με προσωπικά και οικονομικά αδιέξοδα. Όταν γνωρίζει μια νεαρή κοπέλα με ξεχωριστό ποιητικό ταλέντο, βλέπει σε εκείνη μια δεύτερη ευκαιρία και αποφασίζει να γίνει ο μέντοράς της. Μια βραβευμένη μαύρη κωμωδία που εξερευνά με χιούμορ τη ματαιοδοξία, τη φιλοδοξία και τη σχέση ανάμεσα στην τέχνη και την αναγνώριση.