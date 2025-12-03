Το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και ο Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) ανακοινώνουν ότι η υποβολή αιτήσεων για το νέο πιλοτικό πρόγραμμα χρηματικών βραβείων – Υποτροφίες σε επιτυχόντες-ούσες μαθητές-τριες στις πανελλαδικές εξετάσεις το έτος 2025 στην τριτοβάθμια εκπαίδευση που έληγε την 1η Δεκεμβρίου 2025, παρατείνεται έως και την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου 2025.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά, από τις τρίτεκνες ή πολύτεκνες μητέρες, στην ειδική εφαρμογή του ΟΠΕΚΑ, μέσω της ιστοσελίδας του Οργανισμού opeka.gr, ή στη διεύθυνση www.idika.gr/lae-miteres.

Το πρόγραμμα προβλέπει την καταβολή χρηματικού βραβείου – Υποτροφίας ποσού χιλίων ευρώ (1.000 €) σε 650 επιτυχόντες -ούσες μαθητές -τριες στις πανελλαδικές εξετάσεις το έτος 2025 στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Στη εφετινή πρώτη πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος, δικαιούχοι της παροχής είναι τα τέκνα που είναι άμεσα ή έμμεσα δικαιούχοι του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ, εφόσον:

– εγγράφονται για πρώτη φορά σε εκπαιδευτικό ίδρυμα της δημόσιας τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, έχοντας επιτύχει στις πανελλαδικές εξετάσεις το έτος 2025, και

– η μητέρα τους είναι άμεσα δικαιούχος των παροχών του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ και έχει τρία ή περισσότερα εξαρτώμενα τέκνα, που είναι επίσης δικαιούχοι του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ.