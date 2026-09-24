Με τη σπουδαιότερη, μέχρι στιγμής, είδηση για το Λασιθιώτικο ποδόσφαιρο ξεκίνησε η νέα αγωνιστική περίοδος, καθώς ο Δημήτρης Μόσχου εντάχθηκε στους διεθνείς διαιτητές της UEFA, καταγράφοντας μια σημαντική επιτυχία τόσο για τον ίδιο όσο και για τη Λασιθιώτικη διαιτησία.

Με αφορμή αυτή την εξέλιξη, ο πρόεδρος της ΕΠΣ Λασιθίου Γιώργος Πατεράκης, μέσω της «ΑΝΑΤΟΛΗΣ», εξέφρασε τα συγχαρητήριά του στον Λασιθιώτη διαιτητή, τονίζοντας τη σημασία της συγκεκριμένης διάκρισης. «Θέλω να συγχαρώ τον Δημήτρη Μόσχου, ο οποίος συγκαταλέγεται πλέον στους διεθνείς διαιτητές της UEFA. Πρόκειται για μια μεγάλη τιμή, πρώτα απ’ όλα για τον ίδιο, καθώς με την αξία του έχει καταφέρει να ανεβαίνει συνεχώς τα σκαλιά και να φτάσει μέχρι την κορυφή. Παράλληλα, αποτελεί μια σημαντική στιγμή και για το Λασιθιώτικο ποδόσφαιρο, αποδεικνύοντας ότι όλοι μας μπορούμε να συμβάλλουμε στην ανάπτυξη και την πρόοδό του. Αξίζουν συγχαρητήρια και στους υπεύθυνους της Λασιθιώτικης διαιτησίας, καθώς ακολουθούν και άλλοι εξαιρετικοί διαιτητές που μπορούν να διακριθούν.

Εύχομαι στον Δημήτρη να συνεχίσει τον επιτυχημένο δρόμο του, έχοντας πάντα υγεία και παραμένοντας το ίδιο σοβαρός, σωστός και συνεπής, ώστε να συνεχίσει να μας κάνει υπερήφανους.

Εμείς, ως ΕΠΣ Λασιθίου, στο πλαίσιο των άριστων σχέσεων που διατηρούμε με την Ομοσπονδία, θα φροντίσουμε το Λασιθιώτικο ποδόσφαιρο να έχει όλα όσα αξίζει και δικαιούται», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Πατεράκης.