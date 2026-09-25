Συνάντηση Λαβρόφ με Αραγτσί στη Νέα Υόρκη: Μόνο η διπλωματία μπορεί να τερματίσει τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή

Οι επικεφαλής της διπλωματίας της Ρωσίας και του Ιράν, αντίστοιχα ο Σεργκέι Λαβρόφ και ο Αμπάς Αραγτσί, συναντήθηκαν χθες Πέμπτη στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ και -σύμφωνα με απολογιστικό δελτίο Τύπου των υπηρεσιών του πρώτου στη Μόσχα- συμφώνησαν ότι μόνο διπλωματική λύση μπορεί να βάλει τέλος στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

«Συζητήθηκαν περιφερειακά και διεθνή ζητήματα με την έμφαση γύρω από το Ιράν», ανέφερε το υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσίας. «Τονίστηκε πως δεν υπάρχει εναλλακτική λύση στη διπλωματική επίλυση της κρίσης που προκλήθηκε από τις παράνομες ενέργειες των ΗΠΑ και του Ισραήλ».

Ο ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν κι ο ιρανός ομόλογός του Μασούντ Πεζεσκιάν είχαν υπογράψει το 2025 συμφωνία στρατηγικής εταιρικής σχέσης, που προέβλεπε εμβάθυνση των διμερών δεσμών, συμπεριλαμβανομένου του τομέα της άμυνας — αλλά δεν συμπεριλάμβανε ρήτρα, ή δέσμευση, για αμοιβαία άμυνα.

Ωστόσο καθεμιά χώρα προσφέρει στην άλλη τεχνογνωσία και εξοπλισμό.

Ο κ. Πεζεσκιάν νωρίτερα αυτόν τον μήνα ευχαρίστησε τον κ. Πούτιν για τη στάση της Μόσχας όσον αφορά τον πόλεμο και έκρινε πως οι δυο χώρες μπορούν και πρέπει να προβάλλουν αντίσταση σε αυτή που αποκάλεσε «μονομερή» προσέγγιση των ΗΠΑ.

Ο ιρανός πρόεδρος δήλωσε χθες στο Fox News ότι οι ΗΠΑ είναι αυτές που θα πρέπει να αποφασίσουν αν θα τερματίσουν τον πόλεμο ή όχι.

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