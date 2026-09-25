Συνάντηση Λαβρόφ με Αραγτσί στη Νέα Υόρκη: Μόνο η διπλωματία μπορεί να τερματίσει τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή

Συνάντηση Λαβρόφ με Αραγτσί στη Νέα Υόρκη: Μόνο η διπλωματία μπορεί να τερματίσει τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή

25/09/2026
Κηδεία Γεωργίου Κουρίνου

Κηδεία Ιωάννη Αρχοντουλάκη

25/09/2026
Nations League: Η Ελλάδα «άλωσε» το Βελιγράδι με γκολ του Δουβίκα στην εκπνοή

Nations League: Η Ελλάδα «άλωσε» το Βελιγράδι με γκολ του Δουβίκα στην εκπνοή

25/09/2026

Τραπέζι στο «Minos Beach Art Hotel» για τον ΑΟΑΝ πριν την έναρξη της Γ’ εθνικής

Τραπέζι στο «Minos Beach Art Hotel» για τον ΑΟΑΝ πριν την έναρξη της Γ’ εθνικής

25/09/2026
«Πυρά» Νετανιάχου κατά Ερντογάν: Είναι τύραννος – Απειλεί την Ελλάδα και κατέχει παράνομα το βόρειο τμήμα της Κύπρου

«Πυρά» Νετανιάχου κατά Ερντογάν: Είναι τύραννος – Απειλεί την Ελλάδα και κατέχει παράνομα το βόρειο τμήμα της Κύπρου

25/09/2026
Πεζεσκιάν: Οι ΗΠΑ πρέπει να αποφασίσουν αν θέλουν να τερματίσουν τον πόλεμο ή όχι

Πεζεσκιάν: Οι ΗΠΑ πρέπει να αποφασίσουν αν θέλουν να τερματίσουν τον πόλεμο ή όχι

25/09/2026
Euroleague: Παναθηναϊκός-Παρί 91-72

Euroleague: Παναθηναϊκός-Παρί 91-72

25/09/2026
ΕΣΠΑ
Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου, 2026
No Result
View All Result
No Result
View All Result
No Result
View All Result

Συνάντηση Λαβρόφ με Αραγτσί στη Νέα Υόρκη: Μόνο η διπλωματία μπορεί να τερματίσει τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή

by anatolh kim
25/09/2026
in Κόσμος
Share on FacebookShare on Twitter
Οι επικεφαλής της διπλωματίας της Ρωσίας και του Ιράν, αντίστοιχα ο Σεργκέι Λαβρόφ και ο Αμπάς Αραγτσί, συναντήθηκαν χθες Πέμπτη στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ και -σύμφωνα με απολογιστικό δελτίο Τύπου των υπηρεσιών του πρώτου στη Μόσχα- συμφώνησαν ότι μόνο διπλωματική λύση μπορεί να βάλει τέλος στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

«Συζητήθηκαν περιφερειακά και διεθνή ζητήματα με την έμφαση γύρω από το Ιράν», ανέφερε το υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσίας. «Τονίστηκε πως δεν υπάρχει εναλλακτική λύση στη διπλωματική επίλυση της κρίσης που προκλήθηκε από τις παράνομες ενέργειες των ΗΠΑ και του Ισραήλ».

Ο ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν κι ο ιρανός ομόλογός του Μασούντ Πεζεσκιάν είχαν υπογράψει το 2025 συμφωνία στρατηγικής εταιρικής σχέσης, που προέβλεπε εμβάθυνση των διμερών δεσμών, συμπεριλαμβανομένου του τομέα της άμυνας — αλλά δεν συμπεριλάμβανε ρήτρα, ή δέσμευση, για αμοιβαία άμυνα.

Ωστόσο καθεμιά χώρα προσφέρει στην άλλη τεχνογνωσία και εξοπλισμό.

Ο κ. Πεζεσκιάν νωρίτερα αυτόν τον μήνα ευχαρίστησε τον κ. Πούτιν για τη στάση της Μόσχας όσον αφορά τον πόλεμο και έκρινε πως οι δυο χώρες μπορούν και πρέπει να προβάλλουν αντίσταση σε αυτή που αποκάλεσε «μονομερή» προσέγγιση των ΗΠΑ.

Ο ιρανός πρόεδρος δήλωσε χθες στο Fox News ότι οι ΗΠΑ είναι αυτές που θα πρέπει να αποφασίσουν αν θα τερματίσουν τον πόλεμο ή όχι.

www.real.gr

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist

No Result
View All Result

Copyright © Εφημερίδα ΑΝΑΤΟΛΗ

Powered & Designed by
1 BIT - ONE BIT - Σχεδιασμός ιστοσελίδων - Προώθηση ιστοσελίδων - Digital Marketing