Γνωστό έγινε το πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής για το πρωτάθλημα της Α’ κατηγορίας της ΕΠΣ Λασιθίου, με δύο παιχνίδια το Σάββατο στις 17.00 Νίκη-ΑΟΑΝ Β και Αναγέννηση-Κόρφος Ελούντας και άλλα δύο την Κυριακή την ίδια ώρα, ΑΟ Κριτσάς-ΟΦΙ και ΑΣΙ-ΑΟ Βραχασίου. Ρεπό έχει ο Ίτανος που θα αντιμετώπιζε τον ΑΟΣΚ, παίρνοντας τους τρεις βαθμούς με νίκη 3-0α.α.
Συνοπτικά το πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής:
Σάββατο, 17.00
Στάδιο Σητείας, Νίκη-ΑΟΑΝ Β
Στάδιο «Πέτρος Βουζουνεράκης», Αναγέννηση-Κόρφος Ελούντας
Κυριακή, 17.00
Γήπεδο «Νικόλαος Πάγκαλος», ΑΟ Κριτσάς-ΟΦΙ
Γήπεδο «Μισεδάκειο», ΑΣΙ-ΑΟ Βραχασίου
Ίτανος Παλ-ΑΟΣΚ 3-0 α.α.