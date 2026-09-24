Γνωστό έγινε το πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής για το πρωτάθλημα της Α’ κατηγορίας της ΕΠΣ Λασιθίου, με δύο παιχνίδια το Σάββατο στις 17.00 Νίκη-ΑΟΑΝ Β και Αναγέννηση-Κόρφος Ελούντας και άλλα δύο την Κυριακή την ίδια ώρα, ΑΟ Κριτσάς-ΟΦΙ και ΑΣΙ-ΑΟ Βραχασίου. Ρεπό έχει ο Ίτανος που θα αντιμετώπιζε τον ΑΟΣΚ, παίρνοντας τους τρεις βαθμούς με νίκη 3-0α.α.

Συνοπτικά το πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής:

Σάββατο, 17.00

Στάδιο Σητείας, Νίκη-ΑΟΑΝ Β

Στάδιο «Πέτρος Βουζουνεράκης», Αναγέννηση-Κόρφος Ελούντας

Κυριακή, 17.00

Γήπεδο «Νικόλαος Πάγκαλος», ΑΟ Κριτσάς-ΟΦΙ

Γήπεδο «Μισεδάκειο», ΑΣΙ-ΑΟ Βραχασίου

Ίτανος Παλ-ΑΟΣΚ 3-0 α.α.