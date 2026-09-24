Ομάδα Πρωτοβουλίας Πολιτών με αντικείμενο τη λίμνη του Αγίου Νικολάου και στόχο την ανάδειξη ζητημάτων που αφορούν τη σημερινή της εικόνα, την καθημερινή φροντίδα και τις δυνατότητες ουσιαστικότερης αξιοποίησής της έχει συσταθεί το τελευταίο διάστημα στην πόλη.

Η πρωτοβουλία έχει ήδη διαμορφώσει έναν πρώτο κατάλογο παρεμβάσεων, από μικρές αλλά αναγκαίες βελτιώσεις στην καθημερινότητα μέχρι ευρύτερες προτάσεις για χώρους και υποδομές γύρω από τη λίμνη.

Όπως αναφέρει σχετικά στην ΑΝΑΤΟΛΗ ο κ. Μανώλης Δεσποτάκης, μέλος της Ομάδας Πρωτοβουλίας, όλες οι προτάσεις εντάσσονται σε ένα γενικότερο πλαίσιο αναβάθμισης του χώρου και τίθενται προς συζήτηση, προκειμένου να εξεταστεί ποιες από αυτές μπορούν να προχωρήσουν και με ποιον τρόπο.

Βασική αφετηρία της προσπάθειας είναι η ιδιαίτερη σημασία που έχει η λίμνη για την ίδια την ταυτότητα του Αγίου Νικολάου. Πρόκειται για έναν χώρο που συγκεντρώνει καθημερινά κατοίκους, αλλά και μεγάλο αριθμό επισκεπτών, οι οποίοι περπατούν και κινούνται περιμετρικά της. Ο κ. Δεσποτάκης επισημαίνει ακριβώς αυτή την αυξημένη τουριστική κίνηση, θεωρώντας ότι καθιστά ακόμη πιο αναγκαία τη συστηματική φροντίδα του χώρου.

Παράλληλα, τονίζει τη μοναδικότητα της λίμνης ως χαρακτηριστικού της πόλης, η οποία είναι σημαντικό να προστατευθεί και να αναδειχθεί περισσότερο.

Τα σημεία

– Μεταξύ των πρώτων προτάσεων που καταθέτει η Ομάδα είναι η λειτουργία της κρήνης και η αποκατάσταση των καθιστικών -παγκάκια. Ο κ. Δεσποτάκης αναφέρεται ειδικά σε παλαιότερα παγκάκια που υπήρχαν στη λίμνη, τα οποία, όπως σημειώνει, είχαν κατασκευαστεί με ιδιαίτερη φροντίδα, όμως με το πέρασμα του χρόνου καταστράφηκαν.

– Στον ίδιο κατάλογο περιλαμβάνονται η αξιοποίηση του καταφυγίου και η ολοκλήρωση του μονοπατιού με έξοδο προς την οδό Ν. Πλαστήρα, ώστε να βελτιωθεί η περιμετρική κίνηση και η πρόσβαση σε σημεία της λίμνης.

Ο κ. Δεσποτάκης αναγνωρίζει πάντως ότι δεν είναι όλες οι προτάσεις το ίδιο εύκολες στην εφαρμογή και ότι ορισμένες χρειάζονται τεχνική εξέταση και περαιτέρω επεξεργασία πριν διαπιστωθεί αν και με ποιον τρόπο μπορούν να υλοποιηθούν.

– Ανάμεσα στις προτάσεις της Ομάδας περιλαμβάνεται και η αξιοποίηση του χώρου της παλιάς Τουριστικής Αστυνομίας, ενός ακινήτου άμεσα συνδεδεμένου με τη λίμνη, το οποίο εκτιμάται ότι μπορεί να αποκτήσει πιο ενεργό ρόλο.

– Παράλληλα, θέτουν προς συζήτηση την καλύτερη αξιοποίηση της δυτικής πλευράς της λίμνης, προς το έργο Σωτηριάδη, στο πλαίσιο μιας πιο ολοκληρωμένης προσέγγισης για το σύνολο της περιοχής.

– Η Ομάδα εισηγείται επίσης την τοποθέτηση χημικών τουαλετών και περισσότερων καλαθιών απορριμμάτων, ενώ βαρύτητα δίνεται στην ανάγκη να υπάρχει μόνιμος εργαζόμενος για την καθαριότητα και την επίβλεψη της λίμνης.

Η λογική, σύμφωνα με τον κ. Δεσποτάκη, είναι ότι ένας τόσο κεντρικός και πολυσύχναστος χώρος χρειάζεται σταθερή φροντίδα και όχι μόνο αποσπασματικές παρεμβάσεις, ώστε ζητήματα καθαριότητας ή φθορές να αντιμετωπίζονται έγκαιρα.

– Στις προτάσεις περιλαμβάνονται ακόμη η ανάπλαση και καλύτερη φροντίδα του πρασίνου, καθώς και η βελτίωση του φωτισμού, παρεμβάσεις που μπορούν να ενισχύσουν τόσο την αισθητική όσο και τη λειτουργικότητα της λίμνης, ιδιαίτερα τις απογευματινές και βραδινές ώρες.

Ο Μανώλης Δεσποτάκης ξεκαθαρίζει ότι οι προτάσεις αυτές δεν αποτελούν ένα τελικό και κλειστό σχέδιο. Πρόκειται περισσότερο για μια βάση διαλόγου, ώστε οι ιδέες να ακουστούν, να εξεταστούν και να γίνει σαφές ποιες είναι εφαρμόσιμες.

Μουσική βραδιά στις 3 Οκτωβρίου

Πρώτος δημόσιος σταθμός της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας θα είναι η εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 3 Οκτωβρίου, στις 19.00, στον χώρο της παλιάς Τουριστικής Αστυνομίας στη λίμνη.

Πρόκειται για μουσική βραδιά με παράλληλο ενημερωτικό χαρακτήρα, στη διάρκεια της οποίας θα παρουσιαστούν οι θέσεις και οι προτάσεις της Ομάδας Πρωτοβουλίας.

Ομιλητής θα είναι ο ιατρός κ. Κωστής Πιταροκοίλης, εκ μέρους της Ομάδας, ο οποίος θα αναφερθεί στα ζητήματα που έχουν καταγραφεί και στη συνολικότερη προσπάθεια για την αναβάθμιση της λίμνης.

Η εκδήλωση αποτελεί ουσιαστικά το πρώτο άνοιγμα της πρωτοβουλίας προς την τοπική κοινωνία, με στόχο οι προτάσεις να παρουσιαστούν δημόσια και να ξεκινήσει μια ευρύτερη συζήτηση για το μέλλον ενός χώρου που αποτελεί διαχρονικό σημείο αναφοράς για τον Άγιο Νικόλαο.