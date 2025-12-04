Η Πανσέληνος Δεκεμβρίου 2025, η οποία είναι γνωστή και ως το «Παγωμένο Φεγγάρι» θα φωτίσει τον ουρανό την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου 2025 και η λάμψη της υπερπανσελήνου αναμένεται να είναι ιδιαίτερα έντονη, καθώς το φεγγάρι θα βρίσκεται σχετικά κοντά στο περίγειο της τροχιάς του.

Η Πανσέληνος του Δεκεμβρίου 2025 ονομάστηκε από τους ιθαγενείς της Αμερικής «Παγωμένο Φεγγάρι», επειδή συνδέεται με την είσοδο στο πιο ψυχρό τμήμα του χειμώνα, όταν οι νύχτες γίνονται μακρύτερες και οι θερμοκρασίες πέφτουν αισθητά. Είναι η πανσέληνος που σηματοδοτεί την τελική πορεία προς το χειμερινό ηλιοστάσιο.