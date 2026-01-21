Σε συνέντευξη τύπου ανακοινώθηκε σήμερα και επίσημα η διεξαγωγή του 12ου Παγκρήτιου Διαγωνισμού Τυποποιημένου Ελαιολάδου, ο οποίος θα διεξαχθεί από τις 26 έως τις 29 Μαρτίου 2026. Η διοργάνωση είναι αποτέλεσμα της σύμπραξης της Περιφέρειας Κρήτης και της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης, με τη συμμετοχή του συνόλου των παραγωγικών και επιστημονικών φορέων του νησιού.ην πρωτοβουλία συμμετέχουν ενεργά οι: Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛΜΕΠΑ), Σύνδεσμος Ελαιοκομικών Δήμων Κρήτης (ΣΕΔΗΚ), Σύνδεσμος Εξαγωγέων Κρήτης (ΣΕΚ), Σύνδεσμος Τυποποιητών Ελαιολάδου Κρήτης (ΣΥΤΕΚ), Δίκτυο Κρητικού Ελαιολάδου, Οργανοληπτικό Εργαστήριο Κρήτης ΑΣΡ, ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ – Ινστιτούτο Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών και Αμπέλου, Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων (ΜΑΙΧ).

Ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας Σταύρος Τζεδάκης υπογράμμισε τη στρατηγική σημασία της ελαιοκαλλιέργειας για την οικονομία του νησιού και απηύθυνε κάλεσμα στην πολιτεία για την ανάγκη θεσμοθέτησης ενός ειδικού καθεστώτος στήριξης του κλάδου. «Ο διαγωνισμός στοχεύει στην ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων και των οργανοληπτικών χαρακτηριστικών του κρητικού ελαιολάδου», είπε ο Αντιπεριφερειάρχης και υπογράμμισε ότι προτεραιότητα της Περιφέρειας παραμένει η ενίσχυση της τυποποίησης, ώστε το προϊόν να λαμβάνει την υπεραξία που του αναλογεί στις διεθνείς αγορές προς όφελος του παραγωγού. «Θα συνεχίσουμε το επόμενο διάστημα τις εκπαιδεύσεις μαζί με τον ΕΛΓΟ Δήμητρα και το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο. Το πρόγραμμα εκπαιδεύσεων αφορά τους ελαιοπαραγωγούς, τους ελαιουργούς και τους τυποποιητές, με στόχο να εμπλουτίσουμε τις γνώσεις τους για την τεχνική που θα κλαδέψουν, για την σωστή διαχείριση του νερού, αλλά και πώς θα διαχειριστούν την καλλιέργειά τους για να παράγουν ποιοτικά προϊόντα και να μειώσουν το κόστος παραγωγής», τόνισε ο Αντιπεριφερειάρχης.

Οι κατηγορίες του διαγωνισμού

Ο φετινός διαγωνισμός έχεις τέσσερις κατηγορίες:

Συμβατικής καλλιέργειας.

ΠΟΠ (Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης).

Βιολογικής καλλιέργειας.

ΠΓΕ (Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη) Ελαιόλαδο Κρήτης: Μια νέα πιστοποίηση που προσδίδει νέα δυναμική και ταυτότητα στο προϊόν.

Επιπλέον, για δεύτερη συνεχή χρονιά θα απονεμηθούν βραβεία Καινοτομίας στους τομείς της συσκευασίας, του ελαιοτουρισμού και της εστίασης, επιβραβεύοντας τις επιχειρήσεις που αναβαθμίζουν το τουριστικό και γαστρονομικό προϊόν του νησιού.

Η Πρόεδρος της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης Ειρήνη Χουδετσανάκη – Γιακουμάκη σημείωσε: «Ο 12ος Παγκρήτιος Διαγωνισμός Τυποποιημένου Ελαιόλαδου επιβεβαιώνει τη σταθερή δέσμευση της Περιφέρειας Κρήτης και της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης στην ανάδειξη της ποιότητας και της υπεροχής του κρητικού εξαιρετικού παρθένου ελαιόλαδου.

Μέσα από ένα θεσμό με επιστημονική εγκυρότητα, διαφάνεια και συνεργασία των επιστημονικών μας ιδρυμάτων και των φορέων, δίνουμε βήμα στους παραγωγούς και τις επιχειρήσεις του νησιού να ξεχωρίσουν, να εξελιχθούν και να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα του κρητικού ελαιόλαδου στην Εγχώρια και Παγκόσμια αγορά.

Η διάκριση του νησιού μας «Κρήτη Ευρωπαϊκή Περιφέρεια Γαστρονομίας 2026» δεν αποτελεί μόνο τιμή, αλλά και αναγνώριση ενός ζωντανού πολιτισμού που συνδέει τη γη, τους ανθρώπους και την καθημερινή διατροφή. Η Κρήτη, με θεμέλιο το ελαιόλαδο, την κρητική διατροφή, τις τοπικές της πρώτες ύλες τον πολιτισμό μας και την παράδοση, αναδεικνύεται σε ευρωπαϊκό πρότυπο βιώσιμης γαστρονομίας, υγείας και αυθεντικότητας».

Ευρεία εκπροσώπηση φορέων

Στη συνέντευξη τύπου παρέστησαν και τοποθετήθηκαν εκπρόσωποι των φορέων που στηρίζουν ενεργά τον θεσμό:

Χρύσα Χαριτάκη- Μαρκάκη , Εντεταλμένη Περιφερειακή Σύμβουλος στον Πρωτογενή Τομέα Π.Ε. Χανίων.

, Εντεταλμένη Περιφερειακή Σύμβουλος στον Πρωτογενή Τομέα Π.Ε. Χανίων. Μαρία Αντωνακάκη , Πρόεδρος Συνδέσμου Επισιτισμού & Διασκέδασης Ν. Ηρακλείου.

, Πρόεδρος Συνδέσμου Επισιτισμού & Διασκέδασης Ν. Ηρακλείου. Αναστάσιος Παπαδάκης , Πρόεδρος Λέσχης Αρχιμαγείρων Κρήτης.

, Πρόεδρος Λέσχης Αρχιμαγείρων Κρήτης. Δρ Άννα Δασκαλάκη , Πρόεδρος Δ.Ε. ΓΕΩΤΕΕ Παραρτήματος Κρήτης.

, Πρόεδρος Δ.Ε. ΓΕΩΤΕΕ Παραρτήματος Κρήτης. Μενέλαος Μποκέας , Δήμαρχος Μαλεβιζίου και εκπρόσωπος ΣΕΔΗΚ.

, Δήμαρχος Μαλεβιζίου και εκπρόσωπος ΣΕΔΗΚ. Κωνσταντίνος Σπυριδάκης , Α’ Αντιπρόεδρος Επιμελητηρίου Ρεθύμνου.

, Α’ Αντιπρόεδρος Επιμελητηρίου Ρεθύμνου. Γιώργος Καργάκης , Μέλος Δ.Σ. Επιμελητηρίου Ηρακλείου.

, Μέλος Δ.Σ. Επιμελητηρίου Ηρακλείου. Μανόλης Ροδιτάκης , Πρόεδρος επιτροπής καινοτομίας, Πρόεδρος Τμήματος Γεωπονίας ΕΛΜΕΠΑ

, Πρόεδρος επιτροπής καινοτομίας, Πρόεδρος Τμήματος Γεωπονίας ΕΛΜΕΠΑ Φίλιππος Βερβερίδης , Καθηγητής ΕΛΜΕΠΑ.

, Καθηγητής ΕΛΜΕΠΑ. Δρ Γεώργιος Καλαντζάκης , Ερευνητής ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ.

, Ερευνητής ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ. Μανόλης Καρπαδάκης , Αντιπρόεδρος Συνδέσμου Εξαγωγέων Κρήτης.

, Αντιπρόεδρος Συνδέσμου Εξαγωγέων Κρήτης. Γιώργος Ανδρεαδάκης , Πρόεδρος Συνδέσμου Τυποποιητών Ελαιολάδου Κρήτης.

, Πρόεδρος Συνδέσμου Τυποποιητών Ελαιολάδου Κρήτης. Μανόλης Φραγκάκης , Πρόεδρος Δικτύου Κρητικού Ελαιολάδου.

, Πρόεδρος Δικτύου Κρητικού Ελαιολάδου. Ελευθερία Γερμανάκη, Συντονίστρια Διαγωνισμού και υπεύθυνη Οργανοληπτικού Εργαστηρίου Κρήτης ΑΣΡ.

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Στον διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν επιχειρήσεις τυποποίησης, συνεταιρισμοί και παραγωγοί με ελαιόλαδο ελαιοκομικής περιόδου 2025-2026. Εκτός από την κατηγορία «Ποιότητα», θα απονεμηθούν βραβεία «Καινοτομίας» στη συσκευασία, την εστίαση και τον ελαιοτουρισμό. Επικεφαλής της ομάδας δοκιμαστών θα είναι η εμπειρογνώμονας Έφη Χριστοπούλου.

Οι αιτήσεις για την συμμετοχή θα κλείσουν στις 18 Μαρτίου και όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον στο https://www.cretanooc.org/registration/

Για περισσότερες πληροφορίες: Αγροδιατροφική Σύμπραξη Περιφέρειας Κρήτης, τηλ: 2813 410234, e-mail: [email protected]