Η Travel Tuesday, η ημέρα μετά το Σαββατοκύριακο των Ευχαριστιών στη Βόρεια Αμερική, γεννήθηκε ως απάντηση στην ολοένα και πιο εμφανή στροφή της καταναλωτικής συμπεριφοράς προς τις δαπάνες για εμπειρίες και όχι για υλικά αγαθά. Η αναμονή της Travel Tuesday έχει γίνει παράδοση μετά την Ημέρα των Ευχαριστιών για πολλούς λάτρεις των ταξιδιών.

Οι περισσότερες αεροπορικές εταιρείες αρχίζουν να ανακοινώνουν τις εκπτώσεις τους το βράδυ της Δευτέρας και το πρωί της Τρίτης θα βρείτε μερικές από τις χαμηλότερες τιμές, εξοικονομώντας κατά μέσο όρο μεταξύ 15% και 25%.

Σύμφωνα με το Skyscanner και το Kayak, οι ταξιδιώτες μπορούν να εξοικονομήσουν 15% έως 25% κατά μέσο όρο, ενώ σε δημοφιλείς προορισμούς η μείωση μπορεί να ξεπεράσει το 50%.

Από city breaks στην Ευρώπη μέχρι χειμερινές αποδράσεις στο βουνό ή ακόμη κρατήσεις για το καλοκαίρι του 2026, η Travel Tuesday προσφέρει τη χρυσή ευκαιρία για να προγραμματίσει κανείς έξυπνα και οικονομικά τις επόμενες αποδράσεις του.

Ξεκίνησε το 2017, όταν το Hopper, μια διαδικτυακή αγορά πτήσεων, συνειδητοποίησε ότι η Τρίτη μετά την Ημέρα των Ευχαριστιών παρουσίαζε αύξηση στις κρατήσεις πτήσεων. Είναι ένα φαινόμενο που βασίζεται κυρίως στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ωστόσο, η τάση αυτή φαίνεται ότι επηρεάζει και τις υπόλοιπες εταιρείες του εξωτερικού.

Η Travel Tuesday δεν αφορά όμως μόνο πτήσεις, αλλά και ταξιδιωτικά πακέτα, προσφορές ξενοδοχείων και άλλες υπηρεσίες τουρισμού

Η Travel Tuesday 2024 είναι η Τρίτη 2 Δεκεμβρίου 2025