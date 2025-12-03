Από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ανακοινώνεται ότι για το διδακτικό έτος 2025-2026 προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές, βάσει της υπό στοιχεία 154842/Ε1/27-11-2025 (ΑΔΑ: ΕΞ4346ΝΚΠΔ-6ΥΠ) Ειδικής Προκήρυξης κάλυψης λειτουργικών κενών [άρθρο 86 του ν. 4547/2018 (Α΄ 102), όπως ισχύει]:
Στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση:
α) 105 εκπαιδευτικoί στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ) και
β) 25 εκπαιδευτικοί στη Γενική Εκπαίδευση.
Στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση:
α) 1 εκπαιδευτικός στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ) και
β) 37 εκπαιδευτικοί στη Γενική Εκπαίδευση.
Για την πλήρωση των θέσεων που δεν καλύφθηκαν με την παρούσα διαδικασία θα κινηθεί η διαδικασία έκδοσης Τοπικής Πρόσκλησης για προσλήψεις προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών, σύμφωνα με το άρθρο 38 του ν. 5160/2024 (Α΄195).
Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία από την Πέμπτη 4 έως και την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου 2025, απευθείας στην σχολική μονάδα /ΚΕΔΑΣΥ πρόσληψής τους. Εάν τοποθετούνται σε περισσότερες από μία σχολικές μονάδες, η ανάληψη υπηρεσίας λαμβάνει χώρα στη σχολική μονάδα όπου θα παρέχονται οι περισσότερες ώρες διδασκαλίας.
Οι πίνακες των ονομάτων είναι αναρτημένοι στην ιστοσελίδα του Υπουργείου www.minedu.gov.gr