Αυξάνονται συνεχώς οι κλήσεις από διεθνείς αριθμούς κινητών τηλεφώνων, καθώς ολοένα και περισσότεροι πολίτες αναφέρουν ότι δέχονται τηλεφωνήματα που στην πραγματικότητα κρύβουν απάτες με στόχο την υποκλοπή προσωπικών δεδομένων.

Οι δράστες πραγματοποιούν κλήσεις από διεθνείς αριθμούς, συχνά με κωδικούς όπως «0048» (Πολωνία) ή «003197» (Ολλανδία), προκειμένου να ελέγξουν αν ο παραλήπτης θα απαντήσει.

Αν η κλήση γίνει δεκτή, στη συνέχεια αποστέλλουν κακόβουλα μηνύματα με συνδέσμους που, αν ανοιχθούν, μπορούν να οδηγήσουν σε υποκλοπή ευαίσθητων πληροφοριών, όπως προσωπικά δεδομένα και κωδικούς πρόσβασης.

Επιπλέον, η απάτη έχει και οικονομική διάσταση: αν κάποιος προσπαθήσει να καλέσει πίσω τον διεθνή αριθμό, ενδέχεται να επιβαρυνθεί με υπέρογκες χρεώσεις, καθώς οι απατεώνες χρησιμοποιούν αριθμούς υψηλής χρέωσης για να αποκομίσουν κέρδη.

Η Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος συμβουλεύει τους πολίτες να μην απαντούν σε κλήσεις από άγνωστους διεθνείς αριθμούς και να αποφεύγουν να πατούν συνδέσμους σε ύποπτα μηνύματα.

Συνιστάται η τακτική ενημέρωση των εφαρμογών ασφαλείας και η αποφυγή κλήσεων ή αλληλεπιδράσεων με άγνωστους αριθμούς. Με αυτό τον τρόπο, περιορίζονται οι κίνδυνοι που σχετίζονται με την υποκλοπή δεδομένων και τις οικονομικές απάτες.