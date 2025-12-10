Προθεσμία πληρωμής έως 31.12.2025

Πως θα εκτυπώσουμε τα τέλη κυκλοφορίας χωρίς κωδικούς TAXISnet

Χρειάζεται ΑΦΜ και αριθμό κυκλοφορίας του αυτοκινήτου ή μοτοσικλέτας (οχήματος)

https://www.aade.gr/teli-kykloforias-horis-kodikoys-taxisnet

Γράφουμε τον ΑΦΜ και τον αριθμό κυκλοφορίας στα πεδία όπου μας ζητείται και ακολούθως εκτυπώνουμε (κλικ στην εκτύπωση) το έντυπο, βάσει του οποίου θα πληρώσουμε τα Τέλη Κυκλοφορίας (Τράπεζες, ΕΛΤΑ)

Πως θα εκτυπώσουμε τα τέλη κυκλοφορίας με κωδικούς TAXISnet από την πλατφόρμα myCAR

Στην πλατφόρμα myCAR, της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, έχετε τη δυνατότητα να:

Θέσετε σε ψηφιακή ακινησία/κυκλοφορία το όχημά σας, καταθέτοντας ψηφιακά τις πινακίδες του, χωρίς να πρέπει να επισκεφθείτε τη ΔΟΥ σας.

Κατεβάσετε το ειδοποιητήριο για τα τέλη κυκλοφορίας και να λάβετε βεβαίωση μη οφειλής τελών κυκλοφορίας.

Άρετε την ακινησία του οχήματός τους και να πληρώσετε τέλη κυκλοφορίας με το μήνα.

Η είσοδος στην πλατφόρμα myCAR διενεργείται με τη χρήση των κωδικών του TAXISnet

Στην πρώτη επιλογή, με τίτλο «Τέλη Κυκλοφορίας Οχημάτων», οι ιδιοκτήτες/κάτοχοι οχημάτων έχουν τη δυνατότητα ενημέρωσης για:

1.1 πληροφορίες για τα οχήματά τους,

1.2 τους κωδικούς πληρωμής ετήσιων τελών κυκλοφορίας για αυτά,

1.3 τους κωδικούς πληρωμής αναλογικών/μηνιαίων τελών κυκλοφορίας, εφόσον προβλέπεται από ισχύουσες διατάξεις.

1.4 τους κωδικούς πληρωμής σε υπολογιστικό φύλλο (excel), σε περίπτωση πλήθους οχημάτων

1.5 να λάβουν βεβαίωση μη οφειλής τελών κυκλοφορίας για οχήματα ιδιοκτησίας τους προκειμένου να τη χρησιμοποιήσουν για μεταβίβαση οχήματος, εξαγωγή οχήματος στο εξωτερικό, επαναταξινόμηση οχήματος.

Εύκολη Πληρωμή των τελών κυκλοφορίας 2025

Το ειδοποιητήριο τελών κυκλοφορίας 2025 για τους ιδιοκτήτες οχημάτων για να πληρώσουν τα τέλη κυκλοφορίας 2025, θα περιλαμβάνει και RF και έναν QR Code.

Σκανάροντας τον κωδικό αυτό, οι φορολογούμενοι μπορούν να πληρώνουν εύκολα τα τέλη, μέσω mobile banking, χωρίς να γράφουν τον κωδικό πληρωμής και το ποσό.

Η ΑΑΔΕ συνιστά στους υπόχρεους να ακολουθούν τη συγκεκριμένη διαδικασία, αποφεύγοντας την επίσκεψη στα υποκαταστήματα των τραπεζών και των Ελληνικών Ταχυδρομείων.

Όμως, και οι πολίτες, οι οποίοι δεν είναι εξοικειωμένοι με το διαδίκτυο και επισκέπτονται τις τράπεζες για να πληρώσουν, μπορούν να κάνουν χρήση του QR Code στα μηχανήματα αυτόματων πληρωμών

Πληρωμή με τον RF

Περαιτέρω η πληρωμή μπορεί να γίνει με τον RF μέσω e-banking

Πρόστιμα εκπρόθεσμης πληρωμής τελών κυκλοφορίας

(ΔΕΝ ΔΙΝΕΤΑΙ ΠΛΕΟΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ)

Το πρόστιμο για μη καταβολή τελών κυκλοφορίας δεν μπορεί να είναι κατώτερο των τριάντα (30) ευρώ.

Η κλιμάκωση των προστίμων είναι η εξής:

25% αν τα τέλη εξοφληθούν εντός Ιανουαρίου,

αν τα τέλη εξοφληθούν εντός Ιανουαρίου, 50% αν η πληρωμή γίνει τον Φεβρουάριο,

αν η πληρωμή γίνει τον Φεβρουάριο, 100% από την 1η Μαρτίου και μετά.

Για παράδειγμα, για τέλη 100 ευρώ, το συνολικό ποσό θα είναι 130 ευρώ αν πληρωθεί εντός Ιανουαρίου, 150 ευρώ αν πληρωθεί τον Φεβρουάριο και 200 ευρώ αν πληρωθεί από τον Μάρτιο και μετά.