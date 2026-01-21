Οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν από τα ξημερώματα στην Κρήτη, έχουν προκαλέσει προβλήματα σε διάφορες περιοχές του νησιού, ενώ λόγω αυτών τέθηκε σε ισχύ και απαγορευτικό απόπλου των πλοίων. Σε τουλάχιστον δέκα περιπτώσεις έχει κληθεί η πυροσβεστική υπηρεσία για την απομάκρυνση τμημάτων δέντρων που κόπηκαν στα δύο.

Στον Δήμο Οροπεδίου Λασιθίου μάλιστα, χρειάστηκε να περιοριστούν οι μετακινήσεις οχημάτων σε δρόμους στους οποίους είχαν πέσει μεγάλα κομμάτια δέντρων.

Επίσης, σε αρκετές περιπτώσεις προκλήθηκαν προβλήματα ηλεκτροδότησης. Τέτοιες περιπτώσεις υπήρξαν στον Δήμο Βιάννου, που επί ώρες, σε κάποιες περιοχές, δεν υπήρχε ρεύμα, όπως και σε χωριά του Δήμου Φαιστού. Στο Ηράκλειο, από τους ισχυρούς ανέμους υποχώρησε κομμάτι τσιμέντου, από τη γέφυρα πάνω από το πάρκο Ερυθραίας, που έπεσε πάνω σε αυτοκίνητο, χωρίς να υπάρξει τραυματισμός.

Προβλήματα λόγω των θυελλωδών ανέμων εντοπίζονται και σε θερμοκήπια του Δήμου Ιεράπετρας.