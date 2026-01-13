Τον Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρο Αρναουτάκη επισκέφθηκε σήμερα ο νέος Συντονιστής Επιχειρήσεων Βορείου – Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης του Πυροσβεστικού Σώματος, Υποστράτηγος Μιχάλης Σεληνιωτάκης.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα θερμό κλίμα, με αφορμή την προαγωγή του Μιχάλη Σεληνιωτάκη στο βαθμό του Υποστρατήγου και την ανάληψη των νέων, διευρυμένων καθηκόντων του με έδρα το Ηράκλειο. Στη συνάντηση παραβρέθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου Νίκος Συριγωνάκης.

Ο Σταύρος Αρναουτάκης συνεχάρη τον μέχρι πρότινος Γενικό Περιφερειακό Διοικητή των Πυροσβεστικών Δυνάμεων Κρήτης για την επάξια προαγωγή του και του ευχήθηκε καλή επιτυχία στο δύσκολο έργο που αναλαμβάνει, υπογραμμίζοντας πως η Περιφέρεια Κρήτης θα συνεχίζει να στηρίζει το έργο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Παράλληλα, ο Περιφερειάρχης εξέφρασε τις θερμές ευχαριστίες του προς τον ίδιο και το σύνολο των στελεχών και του προσωπικού των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών για την καθοριστική συμβολή τους στην πολιτική προστασία, την ασφάλεια των πολιτών και τη διαφύλαξη του φυσικού πλούτου του νησιού, υπογραμμίζοντας την αποτελεσματική συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης και τους φορείς.

Από την πλευρά του, ο νέος Συντονιστής Επιχειρήσεων, ευχαρίστησε τον Περιφερειάρχη Κρήτης για τη διαχρονική και έμπρακτη στήριξη της Περιφέρειας προς το Πυροσβεστικό Σώμα, η οποία έχει συμβάλει τα μέγιστα στην επιχειρησιακή ετοιμότητα των υπηρεσιών. Εξέφρασε, την προσδοκία και τη βεβαιότητα ότι η στενή και εποικοδομητική συνεργασία μεταξύ των δύο φορέων θα συνεχιστεί αμείωτη, προς όφελος της ασφάλειας των κατοίκων της Κρήτης.