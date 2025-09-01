Στην εκδήλωση Απολογισμού Πεπραγμένων της δημοτικής αρχής του Οροπεδίου Λασιθίου παρέστη ο Αντιπρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων Γιάννης Πλακιωτάκης, η οποία πραγματοποιήθηκε την περασμένη Παρασκευή, στην αίθουσα «Α. Βορεάδης» του Δημαρχείου, αποδεχόμενος πρόσκληση του Δημάρχου Οροπεδίου Λασιθίου Γιώργου Αθανασάκη, ο οποίος παρουσίασε όσα έχει υλοποιήσει, όσα είναι σε εξέλιξη και εκείνα που προγραμματίζει στο Δήμο Οροπεδίου Λασιθίου.

«Η διαδικασία Απολογισμού μιας δημοτικής αρχής είναι μια κορυφαία στιγμή μιας δημοτικής αρχής, μια διαδικασία άμεσου διαλόγου με τους πολίτες και διαφάνειας στα πεπραγμένα της δημοτικής αρχής», τόνισε ο κ. Πλακιωτάκης.

Στην παρέμβασή του στην παραπάνω εκδήλωση, επεσήμανε ότι στη διάρκεια της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας έγιναν θεμελιώδεις παρεμβάσεις σε θεσμικό επίπεδο, που ενδυναμώνουν την Τοπική Αυτοδιοίκηση αυξάνοντας κατά 40% τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους. Οι δήμοι ενισχύθηκαν με γενναίες χρηματοδοτήσεις μέσα από προγράμματα «Α. Τρίτσης»» και «Φιλόδημος».

Ανέφερε ότι επίκειται δε σύντομα η κατάθεση στη Βουλή του νομοσχεδίου για την αναμόρφωση του Κώδικα της Αυτοδιοίκησης, για να συγκεντρωθούν νόμοι και άρθρα, που είναι πάνω από χίλια και ισχύουν για περισσότερο από έξι δεκαετίες και έχουν ξεπεραστεί από τον χρόνο. Βασικός στόχος – τόνισε ο κ . Πλακιωτάκης – είναι ο νέος Κώδικας να αποτελεί ένα σύγχρονο εργαλείο για την καλύτερη λειτουργία των Δήμων και των Περιφερειών της χώρας και να συμβάλει στην άρση των προβλημάτων που προκαλούνται από την πολυνομία. Μεταξύ άλλων, προτείνεται οι δήμαρχοι και οι περιφερειάρχες να εκλέγονται σε ένα γύρο ενώ καταργούνται και οι δημοτικές ενότητες ως εκλογικές περιφέρειες στους δήμους.

Ο κ. Πλακιωτάκης τόνισε την στενή και παραγωγική συνεργασία που έχει με τον Δήμαρχο Οροπεδίου Λασιθίου, επισημαίνοντας ενδεικτικά τη θετική έκβαση που είχε η συνεργασία αυτή για τη διασφάλιση της χρηματοδότησης του εμβληματικού για το Οροπέδιο έργο που αφορά την στερέωση στο εσωτερικό του σπηλαίου και την αναβάθμιση της προσβασιμότητας στο Δικταίο Άντρο.

Επίσης αναφέρθηκε στην ενεργειακή αναβάθμιση του Κέντρου Υγείας στο Τζερμιάδω, σε συνεργασία με τη ΔΥΠΕ Κρήτης και το Δήμο Οροπεδίου και στη θετική έκβαση της συνεργασίας του με το Δήμο, με αποτέλεσμα την έγκριση χρηματοδότησης 800.000 ευρώ για την αποκατάσταση του σχολικού συγκροτήματος Γυμνασίου – Λυκείου Τζερμιάδω το οποίο είχε υποστεί σοβαρές ζημιές από τους σεισμούς του Αρκαλοχωρίου. Σημαντικές επίσης ήταν οι επιχορηγήσεις επί υπουργίας του στο Υπουργείο Ναυτιλίας για την αντιμετώπιση προβλημάτων Υδρευσης στο Δήμο Οροπεδίου και στην αποκατάσταση της φθαρμένης μεμβράνης μόνωσης της λιμνοδεξαμενής.