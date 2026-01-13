Στις 15.00 έχει προγραμματιστεί στο Μέγαρο Μαξίμου η συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με εκπροσώπους αγροτών και κτηνοτρόφων, εν μέσω εσωτερικών διαφοροποιήσεων στο αγροτικό κίνημα.

Οι εκπρόσωποι της επιτροπής των μπλόκων αποφάσισαν να μην συμμετάσχουν, καταγγέλλοντας περιορισμό στον αριθμό των παρευρισκόμενων και έλλειψη ουσιαστικού διαλόγου από την κυβέρνηση.

Αντίθετα, η Κρήτη τάσσεται υπέρ της συζήτησης και θα εκπροσωπηθεί στη συνάντηση από συνδικαλιστικούς φορείς, με στόχο την εξεύρεση λύσεων στα προβλήματα του αγροτοκτηνοτροφικού κόσμου, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο κλιμάκωσης των κινητοποιήσεων σε περίπτωση που δεν υπάρξουν συγκεκριμένες απαντήσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο προέδρος του Ενιαίου Αγροτικού Συλλόγου Ιεράπετρας Γιάννης Γαϊτάνης βρίσκεται στην Αθήνα για να συμμετάσχει στις συνομιλίες με τον Πρωθυπουργό.