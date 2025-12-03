Επεκτείνεται από 12 σε 13 μήνες η διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού της ΔΥΠΑ για εργαζομένους και ανέργους περιόδου 2025-2026, σύμφωνα με πρόσφατη τροποποίηση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης.

Η νέα καταληκτική ημερομηνία έως την οποία οι δικαιούχοι μπορούν να πραγματοποιήσουν τις διακοπές τους ορίζεται η 30ή Ιουνίου 2026.

Με την επέκταση της διάρκειας του προγράμματος:

διευκολύνεται ο οικογενειακός προγραμματισμός για την αξιοποίηση των επιταγών διαμονής και ακτοπλοϊκής μετακίνησης

ενισχύονται τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού που υλοποιεί η ΔΥΠΑ.

Διανυκτερεύσεις & ειδικές κατηγορίες περιοχών

Οι δικαιούχοι μπορούν να πραγματοποιήσουν έως 6 διανυκτερεύσεις σε τουριστικό κατάλυμα της επιλογής τους από το Μητρώο Παρόχων της ΔΥΠΑ, κατόπιν συνεννόησης με τον πάροχο και με μικρή ιδιωτική συμμετοχή.

Ειδικότερα:

Λέρος, Λέσβος, Χίος, Κως, Σάμος, Ρόδος:

Έως 10 διανυκτερεύσεις δωρεάν (μηδενική ιδιωτική συμμετοχή).

Βόρεια Εύβοια (Δήμοι Ιστιαίας-Αιδηψού και Μαντουδίου-Λίμνης-Αγ. Άννας) και Π.Ε. Μαγνησίας, Καρδίτσας, Λάρισας, Τρικάλων, Έβρου:

Έως 12 διανυκτερεύσεις δωρεάν.

Αυξημένες επιδοτήσεις

Οι τιμές επιδότησης προσαυξάνονται κατά 20% για:

τον μήνα αιχμής Αύγουστο

την περίοδο 15.12.2025 – 14.01.2026 (Χριστούγεννα)

την περίοδο 03.04.2026 – 19.04.2026 (Πάσχα).

Για τα καταλύματα της Βόρειας Εύβοιας, του Έβρου και της Θεσσαλίας (εκτός Σποράδων), η αυξημένη επιδότηση ισχύει όλο το έτος.

Ακτοπλοϊκά εισιτήρια

Επιπλέον της διαμονής, επιδοτούνται και τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια:

Η συμμετοχή των δικαιούχων ανέρχεται σε 25%.

Για άτομα με αναπηρία, τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια παρέχονται δωρεάν.

Περισσότερες πληροφορίες: https://www.dypa.gov.gr/koinonikos-toyrismos