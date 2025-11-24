Ακολουθεί η φωταγώγηση του δέντρου μας και οι μελωδίες της Φιλαρμονικής του Δήμου Σητείας και η βραδιά θα κλείσει με τον καλύτερο … μουσικό και χαρούμενο τρόπο: ΣΥΝΑΥΛΙΑ με τους 48 Ores !!!!!!!

Με χαρά σας ανακοινώνουμε την μεγάλη φωταγώγηση του Χριστουγεννιάτικου δέντρου μας την Κυριακή 30 Νοεμβρίου στις 18.30 στην κεντρική πλατεία της Σητείας.

Το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου η Έναρξη του Χριστουγεννιάτικου Παραμυθοχωριού και των εορταστικών εκδηλώσεων του Δήμου μας! Ωρα 18.30 στην κεντρική πλατεία της πόλης

Θα γνωρίσετε όλοι από κοντά την Αλίκη, τον Χαρι Πότερ κι που ξέρετε; ίσως κάπου συναντήσετε μέσα στο παραμυθοχωριό τον Χάνσελ και την Γκρέτελ και … και … και …

Συμμετέχουν οι ομάδες κρυμμένου θησαυρού με διακόσμηση έκπληξη …