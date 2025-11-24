Με χαρά σας ανακοινώνουμε την μεγάλη φωταγώγηση του Χριστουγεννιάτικου δέντρου μας την Κυριακή 30 Νοεμβρίου στις 18.30 στην κεντρική πλατεία της Σητείας.
Το Παραμύθι ξεκινά!
- Αφήγηση παραμυθιού με την Μαρία Σταυρακάκη
- Ο βιολιστής της στέγης με το Αλέξανδρο Παπαδάκη
- Το τραγούδι των Παραμυθιών με τους υπέροχους Ράνια Φραγκούλη και Μιχάλη Αυγουστινάκη
- Καλωσόρισμα του κόσμου από τον Δήμαρχο Σητείας κ. Γιώργο Ζερβάκη και ο ερχομός του αγαπημένου μας Άγιου Βασίλη
Ακολουθεί η φωταγώγηση του δέντρου μας και οι μελωδίες της Φιλαρμονικής του Δήμου Σητείας και η βραδιά θα κλείσει με τον καλύτερο … μουσικό και χαρούμενο τρόπο: ΣΥΝΑΥΛΙΑ με τους 48 Ores !!!!!!!
Ξεφάντωνα, κέφι, χορός …
… όμως δε σταματάμε εδώ
Το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου η Έναρξη του Χριστουγεννιάτικου Παραμυθοχωριού και των εορταστικών εκδηλώσεων του Δήμου μας! Ωρα 18.30 στην κεντρική πλατεία της πόλης
Θα γνωρίσετε όλοι από κοντά την Αλίκη, τον Χαρι Πότερ κι που ξέρετε; ίσως κάπου συναντήσετε μέσα στο παραμυθοχωριό τον Χάνσελ και την Γκρέτελ και … και … και …
Συμμετέχουν οι ομάδες κρυμμένου θησαυρού με διακόσμηση έκπληξη …
- ο Σύλλογος Ρυθμικής Γυμναστικής με Χριστουγεννιάτικη χορογραφία
- Το Χαμόγελο του Παιδιού με εορταστικό bazaar
- και … ακολουθεί η μεγάλη συναυλία των αγαπημένων Decibel Band.
Oι εορταστικές εκδηλώσεις και οι δράσεις στο Παραμυθοχωριό μας θα διαρκέσουν έως και τις 31/12.
Αναλυτικό πρόγραμμα θα ανακοινωθεί σύντομα!