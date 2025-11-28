Ο Δήμος Σητείας, το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, η Περιφέρεια Κρήτης, η Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου, η Ιερά Μητρόπολις Ιεραπύτνης και Σητείας, το Γεωπάρκο Σητείας, ο Σητειακός Α.Ο., ο Γ.Σ. Βιτσέντζος Κορνάρος και η Ε.Α.Σ. Σ.Ε.Γ.Α.Σ. Κρήτης διοργάνωσαν την Κυριακή 23 Νοεμβρίου τον καθιερωμένο αγώνα τρεξίματος «Γύρος της Σητείας – Sitia Geopark Road race 2025» προς τιμήν της πολιούχου της πόλης μας Αγίας Αικατερίνης.



Ο φετινός αγώνας πιστοποιήθηκε για πρώτη φορά και αποτελεί τον 1 ο περιφερειακό αγώνα για την Κρήτη.



Με αφορμή το σημαντικό αυτό αθλητικό γεγονός, το οποίο αποτελεί θεσμό για τον Δήμο μας, πλήθος αθλητών και κόσμου βρέθηκαν στην πόλη της Σητείας.



Αισθανόμαστε την ανάγκη να ευχαριστήσουμε θερμά τους χορηγούς και υποστηρικτές:



 SUPER MARKET ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ

 ΒΙΤΣΕΝΤΖΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ

 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΊΤΑΝΟΣ

 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ELYSSE

 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΑΛΑΝΑΚΗ ΧΑΡΗ

 ΜΙΝΙ ΜΑΡΚΕΤ «ΚΑΝΤΟΥΝΙΑΣ»

 ΚΤΕΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ – ΛΑΣΙΘΙΟΥ

 STYLE 100 FM

 ΣΗΤΕΙΑΚΑ

 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «ΑΝΑΤΟΛΗ»

 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «ΝΕΑ ΕΠΑΡΧΙΑ»

 SITIA FM 95.5

 MELODY 88 FM

 Την Ελληνική Αστυνομία

 Τον Ερυθρό Σταυρό

 Την Ε.Δ.Ε.Α.Κ.

 Το Λιμεναρχείο Σητείας

 Το Νοσοκομείο Σητείας

 Τα αθλητικά σωματεία

 Το Λύκειο Ελληνίδων Σητείας

 Τον φωτογράφο μας Derek Boyd

 Τον DJ Μάκη Αρακλιώτη

 Τους εθελοντές

 Το προσωπικό του Δήμου Σητείας

Ανανεώνουμε το αθλητικό μας ραντεβού το 2026 με πολλές δράσεις και εκδηλώσεις.