«TorNado»: Παγκόσμια επιχείρηση κατά του dark web – 354 συλλήψεις σε 14 χώρες και κατασχέσεις εκατομμυρίων

«TorNado»: Παγκόσμια επιχείρηση κατά του dark web – 354 συλλήψεις σε 14 χώρες και κατασχέσεις εκατομμυρίων

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«TorNado»: Παγκόσμια επιχείρηση κατά του dark web – 354 συλλήψεις σε 14 χώρες και κατασχέσεις εκατομμυρίων

by anatolh kim
13/11/2026
in Κόσμος
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Αστυνομικές υπηρεσίες 14 κρατών συνέλαβαν συνολικά 354 πρόσωπα και προχώρησαν στην κατάσχεση μεγάλων ποσοτήτων ναρκωτικών, πυροβόλων όπλων και ρευστού σε ευρείας κλίμακας διεθνή επιχείρηση εναντίον κυκλωμάτων χρηστών του λεγόμενου «dark web», ανακοίνωσαν χθες Πέμπτη Aμερικανοί και Eυρωπαίοι αξιωματούχοι.

Η Europol, ο οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη συνεργασία στο πεδίο της επιβολής του νόμου, ήταν ο φορέας συντονισμού στην επιχείρηση αυτή παγκόσμιας εμβέλειας, η οποία βαφτίστηκε «TorNado» και διεξήχθη το χρονικό διάστημα από τον Μάιο του 2025 ως τον Οκτώβριο του 2026, με εκατοντάδες αστυνομικές επεμβάσεις σε όλο τον κόσμο.

Στην πλειονότητά τους, οι συλλήψεις έγιναν στις ΗΠΑ (132), στη Βρετανία (59), στην Ουγγαρία (45), στη Γερμανία (41) και στη Γαλλία (23).

Στην Ευρώπη, οι αρχές προχώρησαν σε κατασχέσεις σχεδόν ενός τόνου ελεγχόμενων ουσιών, ιδίως αμφεταμινών, κεταμίνης, MDMA, κοκαΐνης και κάνναβης.

«Η επιχείρηση ανέδειξε την εξελισσόμενη ανθεκτικότητα των αγορών του dark web, που συνεχίζουν να προσαρμόζονται παρά τις εξαρθρώσεις», σχολίασε η Europol σε δελτίο Τύπου που έδωσε στη δημοσιότητα.

Στις ΗΠΑ, έγιναν κατασχέσεις 4,8 και πλέον τόνων ναρκωτικών, 152 πυροβόλων όπλων, 150 εκατομμυρίων ευρώ σε ρευστό και κρυπτονομίσματα, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

«Η επιχείρηση TorNado αντιμετώπισε μια από τις πιο επείγουσες απειλές της εποχής μας: τη διακίνηση φαιντανύλης και άλλων θανάσιμων ναρκωτικών μέσω του dark web», σημείωσε ο Κρίστοφερ Ράια, υποδιευθυντής της αμερικανικής ομοσπονδιακής αστυνομίας (FBI).

«Ταυτοποιήσαμε μεγάλους πωλητές στο dark web», συνέχισε, διαβεβαιώνοντας πως εξαρθρώθηκαν «στοιχεία-κλειδιά των κυκλωμάτων τους», χάρη στα οποία συνέχιζαν να δρουν.

Ανάμεσα στις αστυνομικές υπηρεσίες που συμμετείχαν στην επιχείρηση ήταν αυτές της Αυστραλίας, της Βρετανίας, της Γαλλίας, της Γερμανίας και των ΗΠΑ.
www.real.gr

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