Με δύο αναμετρήσεις στο κλειστό γυμναστήριο Αγίου Νικολάου συνεχίζονται το Σαββατοκύριακο 14 και 15 Νοεμβρίου οι αγωνιστικές υποχρεώσεις των τμημάτων μπάσκετ του Αγίου Νικολάου Europlan.

Το Σάββατο, το ανδρικό τμήμα επιστρέφει στην έδρα του για μια σημαντική αναμέτρηση απέναντι στον ΑΟ Κύδων, στο πλαίσιο του Πρωταθλήματος Ανδρών Κρήτης. Η ομάδα θέλει να αξιοποιήσει την έδρα και την παρουσία των φιλάθλων της, διεκδικώντας ένα θετικό αποτέλεσμα.

Τη σκυτάλη παίρνει την Κυριακή το εφηβικό τμήμα, το οποίο υποδέχεται το Ηράκλειο ΟΑΑ σε μια ενδιαφέρουσα αναμέτρηση για το Πρωτάθλημα Εφήβων Α’ Κρήτης.

Το πρόγραμμα των αγώνων:

Σάββατο 14/11/2026

17:00 | Πρωτάθλημα Ανδρών Κρήτης Άγιος Νικόλαος Καλαθοσφαίριση – ΑΟ Κύδων

Κυριακή 15/11/2026

13:00 | Πρωτάθλημα Εφήβων Α’ Κρήτης Άγιος Νικόλαος Καλαθοσφαίριση – Ηράκλειο ΟΑΑ

Καλούμε τους φίλους της ομάδας να βρεθούν στο γήπεδο και να στηρίξουν την προσπάθεια των αθλητών μας. Η παρουσία του κόσμου είναι δύναμη για την ομάδα μας, αναφέρει η σχετική ανακοίνωση του σωματείου.