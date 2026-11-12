Την εντολή του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για συνολική επανεξέταση του συστήματος μοριοδότησης κατά την εισαγωγή στα πανεπιστήμια, με αφορμή την υπόθεση που οδήγησε στην παραίτηση του υφυπουργού Ανάπτυξης Λάζαρου Τσαβδαρίδη, ανακοίνωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Παράλληλα, υπερασπίστηκε τους κυβερνητικούς χειρισμούς για το υποθαλάσσιο καλώδιο και τη γαλλική ρηματική διακοίνωση προς την Τουρκία, υποστηρίζοντας ότι το έργο προχωρά χωρίς να έχει ζητηθεί άδεια από την Άγκυρα.

Κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε επίσης στην επιστροφή του Δημήτρη Βαρτζόπουλου στην κυβέρνηση, στην αντιπαράθεση με το ΠΑΣΟΚ για την οικονομική ενίσχυση των συνταξιούχων και τις μετεκλογικές συνεργασίες, καθώς και στις δηλώσεις του Άδωνι Γεωργιάδη για τον Αλέξη Τσίπρα και τον Ποινικό Κώδικα του 2019.

Αλλαγές στη μοριοδότηση για την εισαγωγή στα πανεπιστήμια

Ο Παύλος Μαρινάκης ανακοίνωσε ότι ο πρωθυπουργός έχει δώσει οδηγία στο Υπουργείο Παιδείας και στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού να επεξεργαστούν νέο σχέδιο για τη συνολική επανεξέταση του πλαισίου μοριοδότησης, όχι αποκλειστικά για τους αθλητές.

Όπως ανέφερε, η κυβερνητική παρέμβαση θα κινηθεί σε δύο βασικές κατευθύνσεις: την πραγματική συμμετοχή των αθλητών στις ομάδες και στους αγώνες και, κυρίως, τη διάρκεια της ενασχόλησής τους με τις συγκεκριμένες δραστηριότητες.

Τόνισε ότι πρόκειται για ένα σύστημα που βασίζεται σε νόμο του 1999, ο οποίος έχει υποστεί αρκετές τροποποιήσεις από διαδοχικές κυβερνήσεις, και επισήμανε ότι έχει έρθει η ώρα να επανεξεταστεί συνολικά.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος διευκρίνισε ότι οποιαδήποτε αλλαγή προωθηθεί θα συνοδεύεται από μεταβατικές διατάξεις, ώστε να προστατευθούν οι μαθητές που συμμετέχουν στις φετινές πανελλαδικές εξετάσεις ή πρόκειται να εξεταστούν την επόμενη χρονιά.

Υπογράμμισε ότι δεν είναι δυνατόν να αλλάζουν αιφνιδιαστικά οι κανόνες για παιδιά που έχουν ήδη προετοιμαστεί με βάση το υφιστάμενο σύστημα.

Γιατί έγινε δεκτή η παραίτηση Τσαβδαρίδη

Απαντώντας στις ερωτήσεις για την παραίτηση του Λάζαρου Τσαβδαρίδη, ο Παύλος Μαρινάκης διαχώρισε τη νομιμότητα της διαδικασίας από την πολιτική και ηθική διάσταση της υπόθεσης.

Ανέφερε ότι, σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της Ομοσπονδίας Χάντμπολ, δεν προέκυψε ζήτημα νομιμότητας σχετικά με τη συμμετοχή της κόρης του πρώην υφυπουργού σε αθλητική δραστηριότητα που συνδέεται με τη μοριοδότηση. Ωστόσο, επισήμανε ότι οι εξηγήσεις που δόθηκαν δεν κρίθηκαν επαρκείς, ιδιαίτερα ως προς τον χρόνο κατά τον οποίο έγιναν οι σχετικές ενέργειες και την ιδιότητα που είχε τότε ο πρώην υφυπουργός.

«Υπάρχουν πάρα πολλές περιπτώσεις που κάτι που είναι νόμιμο δεν σημαίνει ότι είναι και ηθικό», τόνισε.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε ότι η αξιολόγηση των εξηγήσεων ολοκληρώθηκε σε λιγότερο από μία ημέρα και ότι ο πρωθυπουργός αποφάσισε να κάνει αποδεκτή την παραίτηση που είχε υποβάλει ο υφυπουργός.

Παράλληλα, ζήτησε να αποφευχθεί η στοχοποίηση της οικογένειας του πρώην κυβερνητικού στελέχους, επισημαίνοντας ότι η υπόθεση αφορά και ένα κορίτσι που ήταν ανήλικο κατά την επίμαχη περίοδο και σήμερα συνεχίζει τις σπουδές του στο εξωτερικό.

Χαρακτήρισε έντιμη στάση την υποβολή της παραίτησης και σημείωσε ότι η αποδοχή της, σε συνδυασμό με την επανεξέταση του συστήματος μοριοδότησης, αποδεικνύει τη σοβαρότητα με την οποία αντιμετωπίζει η κυβέρνηση το ζήτημα.

Σε ό,τι αφορά τις κυβερνητικές αλλαγές, ο Παύλος Μαρινάκης ανακοίνωσε ότι οι αρμοδιότητες της Βιομηχανίας περνούν απευθείας στον υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο. Τόνισε ότι πρόκειται για ένα από τα κρίσιμα κυβερνητικά χαρτοφυλάκια και ότι, μετά την παραίτηση του υφυπουργού, η ευθύνη του αναλαμβάνεται από τον ίδιο τον υπουργό.

Παράλληλα, επιβεβαίωσε την επιστροφή του Δημήτρη Βαρτζόπουλου στη θέση του υφυπουργού Υγείας, με αρμοδιότητα την Ψυχική Υγεία, έπειτα από απόφαση του πρωθυπουργού.

Ανέφερε ότι η συγκεκριμένη θέση είχε παραμείνει κενή και, συνεπώς, δεν προστίθεται νέα κυβερνητική θέση.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος συνέδεσε την επιστροφή Βαρτζόπουλου με την εξέλιξη της διερεύνησης της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ. Όπως είπε, ο Δημήτρης Βαρτζόπουλος ήταν μεταξύ των βουλευτών που είχαν δεχθεί κατηγορίες από την αντιπολίτευση, χωρίς τελικά να προκύψουν ενδείξεις για παραπομπή.

Επισήμανε ότι είχε προηγηθεί η επιστροφή του Τάσου Χατζηβασιλείου και προσέθεσε ότι ανάλογη πρόθεση υπάρχει και για άλλες περιπτώσεις πρώην υπουργών και βουλευτών, εφόσον υπάρξουν οι σχετικές εξελίξεις και αποφάσεις του πρωθυπουργού.

Τόνισε, πάντως, ότι η συγκεκριμένη εξέλιξη δεν αποτελεί το αποκλειστικό κριτήριο για την επιστροφή ενός στελέχους στην κυβέρνηση.

Καλώδιο: «Καμία άδεια δεν ζητήθηκε από την Τουρκία»

Ο Παύλος Μαρινάκης αναφερόμενος στο θέμα του καλωδίου τόνισε ότι το έργο προχωρά κανονικά, ότι το πλοίο έχει ξεκινήσει τη διαδρομή του και ότι η πόντιση του καλωδίου θα πραγματοποιηθεί με βάση τις άδειες που έχουν εκδώσει οι ελληνικές και κυπριακές Αρχές.

«Καμία άδεια δεν ζητήθηκε από την εταιρεία, ούτε από τη Γαλλία, από κανέναν, από την Τουρκία», ανέφερε. Παρέπεμψε στην επίσημη ανακοίνωση της κοινοπραξίας, σύμφωνα με την οποία το έργο εξελίσσεται με άδεια των αρμόδιων Αρχών Ελλάδας και Κύπρου. Τόνισε μάλιστα ότι οι εργασίες πραγματοποιούνται και σε θαλάσσια περιοχή την οποία αφορά το τουρκολιβυκό μνημόνιο, το οποίο χαρακτήρισε παράνομο και ανυπόστατο.

Αναφερόμενος στην τουρκική NAVTEX, υποστήριξε ότι η Αθήνα απάντησε με δική της NAVTEX και επισήμανε ότι ακόμη και το τουρκικό κείμενο δεν αναφέρεται σε χορήγηση άδειας.

Απέρριψε τις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης περί υποχώρησης της Ελλάδας και τόνισε ότι η εξέλιξη του έργου επιβεβαιώνει τις πάγιες ελληνικές θέσεις.

Αναφερόμενος στις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στην Κάσο το 2024 και στη σημερινή διαδικασία, κατά την οποία η Γαλλία προχώρησε σε ενημέρωση της Τουρκίας, ο κ. Μαρινάκης απέρριψε την ύπαρξη αντίφασης και επανέλαβε ότι το 2024 δεν υπήρξε αποχώρηση από την Κάσο λόγω τουρκικής παρέμβασης.

Για τη γαλλική διακοίνωση είπε ότι αποτελεί μονομερή επιλογή ενημέρωσης ενός κυρίαρχου κράτους προς άλλες χώρες της περιοχής, χωρίς να συνεπάγεται αίτημα άδειας ή αναγνώριση αρμοδιότητας της Τουρκίας.

«Δεν παράγει κανένα έννομο αποτέλεσμα», τόνισε, προσθέτοντας ότι δεν προκύπτει από καμία επίσημη ανακοίνωση ή πρόβλεψη του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας ότι η συγκεκριμένη ενέργεια δημιουργεί πρόβλημα στα ελληνικά συμφέροντα.

Επανέλαβε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει ήδη διαβεβαιώσει δημοσίως πως το περιεχόμενο της γαλλικής ενημέρωσης προς την Τουρκία και την Αίγυπτο δεν θίγει τα εθνικά συμφέροντα.

Ενημέρωση πολιτικών αρχηγών το Σάββατο – Προειδοποίηση για διαρροές

Απαντώντας στις ερωτήσεις για τον χρόνο ενημέρωσης των πολιτικών αρχηγών από τον υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη, ο Παύλος Μαρινάκης υποστήριξε ότι δεν υπήρξε αλλαγή κυβερνητικής στάσης.

Ανέφερε ότι από την αρχή η κυβέρνηση είχε δεσμευτεί πως τα κοινοβουλευτικά κόμματα θα ενημερωθούν στον κατάλληλο χρόνο, λαμβάνοντας υπόψη τον προγραμματισμό του Υπουργείου Εξωτερικών και την εξέλιξη των εργασιών.

Σημείωσε ότι η επιλογή του Σαββάτου προέκυψε μετά την επικοινωνία του Υπουργείου Εξωτερικών με τα κοινοβουλευτικά κόμματα.

«Δεν μπορεί να γίνονται όλα με τηλεοπτικούς χρόνους», τόνισε, υποστηρίζοντας ότι ζητήματα εξωτερικής πολιτικής δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται με βάση την πίεση της καθημερινής πολιτικής αντιπαράθεσης.

Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο διαρροής του περιεχομένου της γαλλικής διακοίνωσης μετά την ενημέρωση των πολιτικών αρχηγών, υπογράμμισε την ανάγκη θεσμικής σοβαρότητας.

Ανέφερε ότι η κυβέρνηση αντιμετωπίζει με αυξημένη προσοχή τα θέματα εξωτερικής πολιτικής και εξέφρασε την προσδοκία ότι το πολιτικό σύστημα διαθέτει την απαιτούμενη ωριμότητα ώστε να αποφεύγονται διαρροές.

Διευκρίνισε ότι η ενημέρωση θα αφορά το περιεχόμενο της γαλλικής διακοίνωσης, στον βαθμό που αυτό είναι γνωστό στο Υπουργείο Εξωτερικών, και θα πραγματοποιηθεί θεσμικά από τον υπουργό Εξωτερικών.

«Δεν υπάρχουν περισσότερο ή λιγότερο πατριώτες»

Σε ερώτηση για τις αναφορές κυβερνητικών στελεχών στην Τουρκία κατά την αντιπαράθεσή τους με το ΠΑΣΟΚ, ο Παύλος Μαρινάκης απέρριψε την άποψη ότι η κυβέρνηση αμφισβητεί τον πατριωτισμό των πολιτικών αντιπάλων της.

«Δεν θεωρώ ότι υπάρχουν συνολικά, αλλά και στο πολιτικό σύστημα, περισσότερο ή λιγότερο πατριώτες», ανέφερε.

Προσέθεσε, ωστόσο, ότι είναι εξίσου λανθασμένο να θεωρούν ορισμένα πολιτικά κόμματα πως διαθέτουν μεγαλύτερο πατριωτισμό από άλλα.

Επανέλαβε ότι η κυβέρνηση επικαλείται τα πραγματικά δεδομένα του έργου και την ανακοίνωση της κοινοπραξίας, σύμφωνα με την οποία οι εργασίες πραγματοποιούνται κατόπιν αδειών από την Ελλάδα και την Κύπρο.

Επίθεση στο ΠΑΣΟΚ για την ενίσχυση των 400 ευρώ

Στο πεδίο της οικονομικής πολιτικής, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος άσκησε κριτική στο ΠΑΣΟΚ για την τροπολογία που κατέθεσε σχετικά με την κατάργηση του ηλικιακού ορίου στην ετήσια οικονομική ενίσχυση των 400 ευρώ.

Ανέφερε ότι το κυβερνητικό μέτρο προβλέπει αύξηση τόσο του ποσού όσο και του αριθμού των δικαιούχων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, πέρυσι είχαν λάβει 250 ευρώ περίπου 1,45 εκατομμύρια δικαιούχοι, ενώ φέτος προβλέπεται να λάβουν 400 ευρώ συνολικά 2,2 εκατομμύρια δικαιούχοι.

Τόνισε ότι οι δικαιούχοι αυξάνονται κατά 750.000 και ότι με το νομοσχέδιο προστίθενται 270.000 σε σχέση με τις αρχικές ανακοινώσεις του Απριλίου, καθώς καταργούνται τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια για τους άνω των 65 ετών.

Διευκρίνισε ότι στους δικαιούχους περιλαμβάνονται επίσης συγκεκριμένες κατηγορίες συνταξιούχων κάτω των 65 ετών, δικαιούχοι αναπηρικών συντάξεων και επιδομάτων του ΟΠΕΚΑ, καθώς και ανασφάλιστοι υπερήλικες.

Το ετήσιο κόστος του μέτρου, όπως ανέφερε, ανέρχεται σε 880 εκατομμύρια ευρώ.

Ο Παύλος Μαρινάκης κατηγόρησε το ΠΑΣΟΚ ότι ζητά την επέκταση της ενίσχυσης χωρίς να παρουσιάζει το δημοσιονομικό κόστος της πρότασής του ή τις πηγές χρηματοδότησής της. «Το μόνο που ξεχνάει είναι πόσο κοστίζει», ανέφερε, υπογραμμίζοντας ότι οποιαδήποτε πρόσθετη παροχή πρέπει να στηρίζεται σε πραγματικούς δημοσιονομικούς πόρους.

Επισήμανε ότι η κυβέρνηση επιδιώκει περαιτέρω αύξηση της οικονομικής στήριξης, εφόσον το επιτρέψουν τα δημοσιονομικά περιθώρια, τα οποία συνέδεσε με την ανάπτυξη, τη δημιουργία θέσεων εργασίας, τις επενδύσεις και την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής.

Μετεκλογικές συνεργασίες: «Στοιχεία αλαζονείας» στη θέση του ΠΑΣΟΚ

Αναφερόμενος στις δηλώσεις του εκπροσώπου του ΠΑΣΟΚ Κώστα Τσουκαλά, σύμφωνα με τις οποίες το κόμμα θα συμμετείχε σε κυβέρνηση συνεργασίας μόνο ως πρώτο κόμμα και με πρωθυπουργό τον Νίκο Ανδρουλάκη, ο Παύλος Μαρινάκης χαρακτήρισε τη συγκεκριμένη θέση μη ρεαλιστική.

Υποστήριξε ότι περιέχει «στοιχεία αλαζονείας», επισημαίνοντας ότι το ΠΑΣΟΚ εμφανίζεται τρίτο στις δημοσκοπήσεις.

Τόνισε ότι η τελική απόφαση ανήκει στους πολίτες και ότι η Νέα Δημοκρατία έχει ως μοναδικό εκλογικό στόχο την αυτοδυναμία.

Παράλληλα, άσκησε κριτική στο ΠΑΣΟΚ για την απόφαση του συνεδρίου του να αποκλείσει τη συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία.

Ανέφερε ότι το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης δεν έχει δώσει αντίστοιχη απάντηση για το ενδεχόμενο συνεργασίας με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, τον Αλέξη Τσίπρα ή τον Γιάνη Βαρουφάκη.

«Εμείς ζητάμε αυτοδυναμία. Αυτός είναι ο μοναδικός μας στόχος», υπογράμμισε.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ρωτήθηκε επίσης για τις δηλώσεις του Άδωνι Γεωργιάδη σχετικά με τον Αλέξη Τσίπρα και τις καταγγελίες περί χρηματισμού για την ψήφιση των Ποινικών Κωδίκων του 2019.

Ο Παύλος Μαρινάκης ανέφερε ότι ο Άδωνις Γεωργιάδης είχε στοχοποιηθεί προσωπικά, μαζί με άλλα πολιτικά πρόσωπα, στην υπόθεση Novartis και υποστήριξε ότι έχει το δικαίωμα να εκφράζει τις προσωπικές του απόψεις. «Ο καθένας είναι υπεύθυνος για όσα λέει», σημείωσε.

Προσέθεσε ότι οι κυβερνητικές τοποθετήσεις για τον Ποινικό Κώδικα του 2019 έχουν πολιτικό χαρακτήρα και αφορούν κυρίως τον χρόνο και τις συνθήκες ψήφισής του.

Ειδικότερα, έθεσε το ερώτημα γιατί η τότε κυβέρνηση διατήρησε ανοιχτή τη Βουλή για την ψήφιση του συγκεκριμένου νομοσχεδίου, ενώ είχαν ήδη προαναγγελθεί εκλογές.

Είπε ότι οι αλλαγές που ψηφίστηκαν είχαν ως αποτέλεσμα τη μείωση ποινών για σοβαρά εγκλήματα και αναφέρθηκε στις δημόσιες τοποθετήσεις του πρώην υπουργού Δικαιοσύνης Σταύρου Κοντονή.

Ανέφερε ότι ο πρωθυπουργός έχει θέσει δημοσίως ερωτήματα για «γραμμάτια» που ενδεχομένως ξεπλήρωσε ο Αλέξης Τσίπρας, διευκρινίζοντας ότι πρόκειται για πολιτικά ερωτήματα. Και τόνισε ότι η κυβέρνηση δεν επιδιώκει να επαναφέρει διαρκώς την αντιπαράθεση με τον πρώην πρωθυπουργό, αλλά θεωρεί αναγκαίο να απαντά όταν δέχεται επιθέσεις και προσβλητικούς χαρακτηρισμούς.