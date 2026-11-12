Με μεγάλη συμμετοχή πολιτών και εκπροσώπων φορέων πραγματοποιήθηκε στον Άγιο Νικόλαο, ενημερωτική εσπερίδα για τις σύγχρονες τηλεφωνικές και διαδικτυακές απάτες, τους κινδύνους που προκύπτουν από την αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης και τους τρόπους προστασίας των πολιτών. Στην εκδήλωση συμμετείχαν εκπρόσωποι της Αυτοδιοίκησης, συλλόγων, επαγγελματικών φορέων και Σωμάτων Ασφαλείας, καθώς και μαθητές του Εσπερινού ΓΕΛ Αγίου Νικολάου.

Αναλύοντας τον τρόπο δράσης των απατεώνων, ο Διευθυντής της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Νικολάου Αστυνόμος Α΄ Πέτρος Ζερβάκης επισήμανε ότι ο αιφνιδιασμός, η πρόκληση φόβου και η πίεση για άμεση αντίδραση αποτελούν βασικά εργαλεία εξαπάτησης. Όπως εξήγησε, οι δράστες επιχειρούν να δημιουργήσουν αίσθημα επείγοντος, επικαλούμενοι καταστάσεις που προκαλούν πανικό ή ανασφάλεια, ώστε το υποψήφιο θύμα να ενεργήσει χωρίς να ελέγξει όσα του αναφέρουν.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα, όπως περιέγραψε, είναι το τηλεφώνημα για δήθεν ατύχημα συγγενικού προσώπου, με απαίτηση άμεσης καταβολής χρημάτων για υποτιθέμενη νοσηλεία ή άλλη ανάγκη.

Αναφέρθηκε σε δράστες που εμφανίζονται ως τραπεζικοί υπάλληλοι, λογιστές, εκπρόσωποι δημόσιων υπηρεσιών ή τεχνικοί οργανισμών κοινής ωφέλειας. Με προσχήματα επιδομάτων, επιστροφών φόρων, οφειλών ή τεχνικών προβλημάτων επιχειρούν να αποσπάσουν τραπεζικούς κωδικούς, χρήματα ή κοσμήματα.

Ειδική αναφορά έκανε στα παραπλανητικά SMS, που εμφανίζονται να προέρχονται από το gov.gr.

Επίσης στις απάτες με φυσική παρουσία, όπου άγνωστοι προσποιούνται επαγγελματίες για να εισέλθουν σε κατοικίες. Σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως περιέγραψε, οι δράστες ενεργούν με συνεργούς, με τον έναν να απασχολεί τον ένοικο και τον άλλον να επιχειρεί να αφαιρέσει χρήματα ή πολύτιμα αντικείμενα. Αντίστοιχοι κίνδυνοι υπάρχουν σε δρόμους, αγορές και ΑΤΜ.

Ο κ. Ζερβάκης στάθηκε επίσης στις δυνατότητες κλωνοποίησης φωνής μέσω Τεχνητής Νοημοσύνης, τονίζοντας ότι ακόμη και η φωνή ενός οικείου προσώπου δεν αποτελεί πλέον ασφαλή απόδειξη ταυτότητας. Για τον λόγο αυτό, συνέστησε να διακόπτεται κάθε ύποπτη κλήση και να γίνεται επικοινωνία με τον συγγενή σε γνωστό αριθμό, ενώ χρήσιμη μπορεί να αποδειχθεί και μια προσυμφωνημένη οικογενειακή ερώτηση ή λέξη ασφαλείας.

ΝΙΚΟΣ ΣΓΟΥΡΟΣ