Οι σύγχρονες μορφές τηλεφωνικής και διαδικτυακής απάτης, οι νέοι κίνδυνοι που δημιουργεί η Τεχνητή Νοημοσύνη και οι τρόποι προστασίας των πολιτών βρέθηκαν στο επίκεντρο της ενημερωτικής εσπερίδας που διοργανώθηκε στον Άγιο Νικόλαο.

Η ενημέρωση είχε σαν θέμα «Προκλήσεις Ασφάλειας της Ψηφιακής Πραγματικότητας και Τρόποι Προστασίας από τις Τηλεφωνικές Απάτες» και πραγματοποιήθηκε σε κατάμεστη αίθουσα, παρουσία πλήθους εκπροσώπων θεσμικών φορέων, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, συλλόγων, επαγγελματικών σωματείων και Σωμάτων Ασφαλείας, από όλο τον νομό Λασιθίου αλλά και από άλλες περιοχές της Κρήτης, καθώς και εκατοντάδων πολιτών που θέλησαν να ενημερωθούν για τις σύγχρονες μεθόδους εξαπάτησης και τους τρόπους προστασίας των ίδιων και των οικογενειών τους. Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν επίσης, μεταξύ άλλων, μαθητές του Εσπερινού Γενικού Λυκείου Αγίου Νικολάου, συνοδευόμενοι από εκπαιδευτικούς τους.

Ομιλητές ήταν ο Αντιστράτηγος ε.α. της ΕΛ.ΑΣ. και πρώην Διευθυντής της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος Γιώργος Παπαπροδρόμου και ο Διευθυντής της τοπικής Υποδιεύθυνσης, Αστυνόμος Α΄ Πέτρος Ζερβάκης.

Έμφαση δόθηκε από τους δύο ομιλητές στα μέτρα πρόληψης και στην προστασία των χρημάτων, των προσωπικών δεδομένων και της περιουσίας των πολιτών.

Ο κ. Ζερβάκης υπογράμμισε την ανάγκη ψυχραιμίας και ανεξάρτητης επιβεβαίωσης κάθε ύποπτης επικοινωνίας, συνοψίζοντας τη βασική οδηγία στη φράση «Σταματάμε- Ελέγχουμε- Επιβεβαιώνουμε». Όπως εξήγησε, όταν κάποιος επικαλείται έκτακτη ανάγκη συγγενή, τραπεζικό πρόβλημα ή οικονομική εκκρεμότητα και πιέζει για χρήματα, πρέπει να διακόπτεται η επικοινωνία και να γίνεται απευθείας κλήση στον συγγενή ή στον αρμόδιο φορέα, από γνωστό και επίσημο αριθμό.

Επισήμανε ακόμη ότι δεν πρέπει να αποκαλύπτονται κωδικοί ηλεκτρονικής τραπεζικής, PIN ή κωδικοί μιας χρήσης (OTP), ούτε να εγκρίνονται συναλλαγές που δεν έχουν ξεκινήσει οι ίδιοι οι πολίτες. Συνέστησε επίσης την αποφυγή ύποπτων συνδέσμων σε SMS και ηλεκτρονικά μηνύματα και την απευθείας πρόσβαση στις επίσημες ιστοσελίδες των υπηρεσιών.

Για τις απάτες με φυσική παρουσία, τόνισε ότι δεν πρέπει να επιτρέπεται η είσοδος αγνώστων στην κατοικία χωρίς επιβεβαίωση της ιδιότητάς τους, ούτε να παραδίδονται χρήματα ή κοσμήματα σε πρόσωπα που εμφανίζονται ως τεχνικοί ή εκπρόσωποι οργανισμών.

Σε περίπτωση εξαπάτησης, συνέστησε άμεση ενημέρωση της τράπεζας, φραγή καρτών όπου χρειάζεται, αλλαγή κωδικών, διατήρηση αποδεικτικών στοιχείων και καταγγελία στην Αστυνομία, ακόμη και μέσω της σχετικής υπηρεσίας του gov.gr. Ιδιαίτερη σημασία απέδωσε στην ενημέρωση των ηλικιωμένων και στην οικογενειακή προετοιμασία για την αντιμετώπιση ύποπτων περιστατικών.

Ο κ. Παπαπροδρόμου έδωσε έμφαση στη χρήση ισχυρών και διαφορετικών κωδικών πρόσβασης, στην ενεργοποίηση ελέγχου ταυτότητας πολλαπλών παραγόντων, στη συστηματική ενημέρωση του λογισμικού και στη χρήση προγραμμάτων προστασίας. Αναφέρθηκε επίσης στη μέθοδο SLAM για τον έλεγχο ύποπτων ηλεκτρονικών μηνυμάτων, που βασίζεται στην προσεκτική εξέταση του αποστολέα, των συνδέσμων, των συνημμένων αρχείων και του περιεχομένου τους.

Ιδιαίτερα στάθηκε στην αξία των προσωπικών δεδομένων και στην ανάγκη προσεκτικής διαχείρισης των πληροφοριών που κοινοποιούνται στο διαδίκτυο. Για τις επιθέσεις λυτρισμικού, επισήμανε ότι δεν πρέπει να καταβάλλονται λύτρα στους δράστες.

Παράλληλα, ανέδειξε την ανάγκη άμεσης αναφοράς κάθε απόπειρας απάτης και ενεργοποίησης της διαδικασίας αμφισβήτησης ύποπτων τραπεζικών συναλλαγών, τονίζοντας τη σημασία της αντίδρασης μέσα στο πρώτο εικοσιτετράωρο. Επισήμανε ακόμη ότι τα θύματα δεν πρέπει να αποσιωπούν το περιστατικό, αλλά να αναζητούν βοήθεια και να ενημερώνουν το περιβάλλον τους, ώστε να προστατεύονται και άλλοι πολίτες.

Σε ευρύτερο επίπεδο, ο κ. Παπαπροδρόμου ανέδειξε την ανάγκη ανάπτυξης κουλτούρας κυβερνοασφάλειας, διαρκούς εκπαίδευσης, ενίσχυσης των ψηφιακών δεξιοτήτων και προστασίας των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. Παράλληλα, παρουσίασε συγκεκριμένες προτεραιότητες για την πολιτεία, μεταξύ των οποίων η εξειδίκευση δικαστικών λειτουργών, η πρόταση για ειδικό εισαγγελέα κυβερνοεγκλήματος, η ενίσχυση των εγκληματολογικών εργαστηρίων, η αναβάθμιση της διαχείρισης ψηφιακών πειστηρίων και η διάθεση περισσότερων πόρων για την κυβερνοασφάλεια.

Υπογράμμισε επίσης τη σημασία της διεθνούς συνεργασίας, της θεσμικής θωράκισης, της προστασίας των προσωπικών δεδομένων και του περιορισμού των ψηφιακών ανισοτήτων, ώστε η ασφαλής χρήση των νέων τεχνολογιών να είναι προσβάσιμη σε όλους.

ΝΙΚΟΣ ΣΓΟΥΡΟΣ