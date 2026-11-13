Το μεσημέρι της Παρασκευής 13 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου η ετήσια άσκηση ετοιμότητας του Λιμενικού Ταμείου, με αντικείμενο την αντιμετώπιση έκτακτου περιστατικού που θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια του λιμανιού.

Στην άσκηση συμμετείχαν το Λιμενικό Σώμα, η εταιρεία που έχει αναλάβει τη φύλαξη του λιμανιού κατά τις προσεγγίσεις κρουαζιερόπλοιων, η Πυροσβεστική, το ΕΚΑΒ και η Αστυνομία, η οποία διαθέτει ειδικευμένους πυροτεχνουργούς για περιστατικά που αφορούν εκρηκτικούς μηχανισμούς.

Όπως μας ενημέρωσε ο υπεύθυνος ασφαλείας του λιμανιού, «στόχος της άσκησης ήταν να εντοπιστούν τυχόν αστοχίες στη διαχείριση ενός έκτακτου περιστατικού. Το σενάριο προέβλεπε τον εντοπισμό ενός ύποπτου αντικειμένου στον χώρο στάθμευσης. Οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να ακολουθήσουν τις προβλεπόμενες διαδικασίες, ώστε να διαπιστωθεί αν υπήρχαν σημεία που χρειάζονται βελτίωση. Όλα πήγαν καλά», ανέφερε.

ΛΕΩΝ.Κ.