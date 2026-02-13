Πρόστιμα φορολογικών παραβάσεων: Πώς η αποδοχή του ελέγχου φέρνει έκπτωση έως 50%

Σημαντική «ανάσα» στους φορολογούμενους, φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις, που αποδέχονται χωρίς καθυστέρηση τα αποτελέσματα του φορολογικού ελέγχου και παραιτούνται από κάθε ένδικο μέσο, προσφέρει η πρόβλεψη του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ΚΦΔ) για μείωση των προστίμων από 25% έως και 50%, ανάλογα με το στάδιο στο οποίο γίνεται η αποδοχή της παράβασης και της Πράξης Προσδιορισμού του Φόρου που κοινοποίησε η φορολογική Αρχή.
Βασική προϋπόθεση είναι οι φορολογούμενοι να αποδεχτούν τις οφειλές που προέκυψαν από τον φορολογικό έλεγχο και να παραιτηθούν όλων των ενδίκων μέσων, όπως είναι η προσφυγή στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών (Δ.Ε.Δ.) και τα φορολογικά δικαστήρια.
Η ρύθμιση του ΚΦΔ, στοχεύει ουσιαστικά στην άμεση είσπραξη των φόρων και των προστίμων που καταλόγισαν οι ελεγκτικές αρχές, καθώς και στην αποσυμφόρηση των δικαστηρίων από πιθανές προσφυγές κατά του Δημοσίου.