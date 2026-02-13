Πρόστιμα φορολογικών παραβάσεων: Πώς η αποδοχή του ελέγχου φέρνει έκπτωση έως 50%

13/02/2026
ΕΣΠΑ
Παρασκευή, 13 Φεβρουαρίου, 2026
by anatolh kim
13/02/2026
in Ελλάδα, Πολιτική
Σημαντική ανάσα για τους φορολογούμενους φέρνει η πρόβλεψη του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας. Κλιμακωτή μείωση προστίμων, ανάλογα με την προθυμία του φορολογούμενου να αποδεχθεί την οφειλή και να πληρώνει όπως προβλέπεται. Δείτε ότι πρέπει να ξέρετε.

Σημαντική «ανάσα» στους φορολογούμενους, φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις, που αποδέχονται χωρίς καθυστέρηση τα αποτελέσματα του φορολογικού ελέγχου και παραιτούνται από κάθε ένδικο μέσο, προσφέρει η πρόβλεψη του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ΚΦΔ) για μείωση των προστίμων από 25% έως και 50%, ανάλογα με το στάδιο στο οποίο γίνεται η αποδοχή της παράβασης και της Πράξης Προσδιορισμού του Φόρου που κοινοποίησε η φορολογική Αρχή.

Βασική προϋπόθεση είναι οι φορολογούμενοι να αποδεχτούν τις οφειλές που προέκυψαν από τον φορολογικό έλεγχο και να παραιτηθούν όλων των ενδίκων μέσων, όπως είναι η προσφυγή στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών (Δ.Ε.Δ.) και τα φορολογικά δικαστήρια.

Η ρύθμιση του ΚΦΔ, στοχεύει ουσιαστικά στην άμεση είσπραξη των φόρων και των προστίμων που καταλόγισαν οι ελεγκτικές αρχές, καθώς και στην αποσυμφόρηση των δικαστηρίων από πιθανές προσφυγές κατά του Δημοσίου.

Περισσότερα στο Euro2day.gr

Add New Playlist

