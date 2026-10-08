Από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης εξαρθρώθηκε εγκληματική ομάδα, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν συστηματικά στη διάπραξη ζωοκλοπών και κλοπών κουδουνιών αιγοπροβάτων στην ευρύτερη περιοχή του Νομού Λασιθίου.

Για τον τερματισμό της δράσης τους πραγματοποιήθηκε οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση με τη συμμετοχή αστυνομικών της ανωτέρω Υπηρεσίας, του Τ.Α.Ε. Λασιθίου, της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Νικολάου, καθώς και ομάδων Ο.Π.Κ.Ε. της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηρακλείου, κατά την οποία συνελήφθησαν πέντε ημεδαποί, ηλικίας 22, 24, 23, 28 και 50 ετών, μέλη της εγκληματικής ομάδας.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για -κατά περίπτωση- εγκληματική ομάδα – συμμορία, παράβαση της νομοθεσίας για την ζωοκλοπή κατ’ επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση, για διακεκριμένες κλοπές κατ’ εξακολούθηση, παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα, καθώς και για απάτη σχετικά με τις επιχορηγήσεις, ενώ στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνονται ακόμα πέντε άτομα.

Όπως προέκυψε, έπειτα από πολύμηνη και εμπεριστατωμένη έρευνα του Τμήματος Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκληματικών Δραστηριοτήτων της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης με τη συνδρομή του Τμήματος Αντιμετώπισης Εγκληματικότητας Λασιθίου, οι εμπλεκόμενοι, τουλάχιστον την τελευταία πενταετία, είχαν συγκροτήσει και ενταχθεί στην εγκληματική ομάδα με σκοπό την κατ’ επανάληψη τέλεση διακεκριμένων ζωοκλοπών επιδιώκοντας να αποκομίσουν παράνομο οικονομικό όφελος.

Επιπλέον, προέκυψε και η μεθοδολογία δράσης (modus operandi) που είχαν αναπτύξει τα μέλη της εγκληματικής ομάδας και συγκεκριμένα:

επέλεγαν ποιμνιοστάσια και κοπάδια ως στόχους, έχοντας προηγουμένως συγκεντρώσει πληροφορίες για τη θέση τους και τα μέτρα φύλαξης,

πραγματοποιούσαν κατόπτευση και επιτήρηση των χώρων,

σχεδίαζαν τα δρομολόγια προσέγγισης και απομάκρυνσης των ζώων,

προέβαιναν σε καταμερισμό ρόλων μεταξύ των μελών,

λάμβαναν μέτρα αντιπαρακολούθησης και απόκρυψης της δράσης τους και

χρησιμοποιούσαν οχήματα για τη μεταφορά των αφαιρεθέντων ζώων σε ασφαλή σημεία και την περαιτέρω διάθεσή τους.

Βασικό μέλος και πυρήνας λήψης αποφάσεων φέρεται να ήταν ο 22χρονος, ο οποίος, συμμετείχε στον σχεδιασμό, τον συντονισμό και την οργάνωση των ενεργειών, καθώς και στη διαχείριση των αφαιρεθέντων ζώων.

Από τη μέχρι στιγμής έρευνα, προέκυψε η εμπλοκή μελών της ομάδας σε τουλάχιστον επτά περιπτώσεις ζωοκλοπών, από τις οποίες αφαιρέθηκαν συνολικά περισσότερα από 320 αιγοπρόβατα.

Παράλληλα, στο πλαίσιο της ίδιας έρευνας εξιχνιάστηκαν τρεις περιπτώσεις κλοπής κουδουνιών αιγοπροβάτων, με έναν από τους βασικούς εμπλεκόμενους να φέρεται να δρα κατά περίπτωση μόνος του ή από κοινού με άλλα μέλη.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες, ποιμνιοστάσια και οχήματα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

692 κουδούνια αιγοπροβάτων διαφόρων μεγεθών,

5 ενώτια προβάτων, τα οποία δεν κατέστη δυνατό να δικαιολογηθούν,

δύο κυνηγετικά όπλα, τα οποία κατασχέθηκαν λόγω πλημμελούς φύλαξης,

ξύλινες ποιμενικές ράβδοι,

είδη ένδυσης,

καθώς και ένα Ι.Χ. φορτηγό όχημα, ως μέσο τέλεσης ζωοκλοπών.

Κατά τις έρευνες διαπιστώθηκαν, επιπλέον, περιπτώσεις όπου ο αριθμός των ζώων που βρέθηκαν στα ποιμνιοστάσια ήταν σημαντικά μικρότερος από τον αριθμό των δηλωθέντων ζώων, ενώ ορισμένοι χώροι – μάντρες δεν έφεραν πινακίδες άδειας λειτουργίας ποιμνιοστασίου.

Παράλληλα, στο πλαίσιο της συνολικής έρευνας πραγματοποιήθηκε διασταυρωτικός έλεγχος δηλώσεων ΟΣΔΕ για τα έτη 2019-2025, που αφορούσαν πέντε από τους εμπλεκόμενους.

Από τον έλεγχο προέκυψαν, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ισχυρές ενδείξεις εικονικότητας ζωικού κεφαλαίου και λήψης κοινοτικών ενισχύσεων, συνολικού ύψους 99.312,72 ευρώ.

Τα κατασχεθέντα πειστήρια θα αποσταλούν στην αρμόδια υπηρεσία Πειστηρίων της Εισαγγελίας, ενώ υποβλήθηκε αίτημα για την αφαίρεση των αδειών κατοχής των κατασχεθέντων κυνηγετικών όπλων.

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.