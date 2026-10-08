Τραγικό τέλος είχε η αναζήτηση του συνταξιούχου εκπαιδευτικού και πρώην αυτοδιοικητικού Γιώργου Σφυράκη, ο οποίος είχε βγει με τη βάρκα του για ψάρεμα στη Μίλατο. Η βάρκα εντοπίστηκε κοντά στην ακτή και ο ίδιος βρέθηκε νεκρός. Τα ακριβή αίτια του θανάτου αναμένεται να προκύψουν από τη νεκροψία.

Η απώλειά του προκαλεί βαθιά θλίψη στην τοπική κοινωνία, καθώς ο Γιώργος Σφυράκης υπήρξε ενεργός και αγωνιστικός άνθρωπος, με σημαντική παρουσία στην αυτοδιοίκηση και στα κοινά. Διετέλεσε πρόεδρος της Κοινότητας Μιλάτου, ιδρυτής και πρώτος πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Μιλάτου, καθώς και πρόεδρος της Κοινότητας Βραχασίου και της Επιτροπής Αγώνα για τον Δήμο Βραχασίου.

Συνδέθηκε ιδιαίτερα με τους αγώνες για την αυτοδιοικητική ανεξαρτησία και το δικαίωμα της τοπικής κοινωνίας να έχει λόγο και ενεργό ρόλο στις αποφάσεις για το μέλλον του τόπου της.