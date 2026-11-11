Πραγματοποιήθηκε σήμερα άσκηση ετοιμότητας για την αντιμετώπιση σεισμού στο συγκρότημα των συστεγαζόμενων σχολικών μονάδων (Γυμνάσιο, ΓΕ.Λ., Π.ΕΠΑ.Λ και Ε.Κ. Νεάπολης).

Αρχικά, ο Υποπυραγός της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, κ. Κωνσταντίνος Αφορδακός, ενημέρωσε τους εκπαιδευτικούς των συστεγαζόμενων σχολικών μονάδων για τα μέτρα αυτοπροστασίας και τις ενδεδειγμένες ενέργειες σε περίπτωση σεισμού. Ακολούθησε η ενημέρωση των μαθητών και μαθητριών από τους εκπαιδευτικούς και η πραγματοποίηση της άσκησης, με την εφαρμογή των προβλεπόμενων διαδικασιών ασφαλούς εκκένωσης των σχολικών κτηρίων.

Μετά την ολοκλήρωση της άσκησης, πραγματοποιήθηκε συζήτηση μεταξύ των Διευθυντών των συστεγαζόμενων σχολικών μονάδων και των εκπροσώπων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, με στόχο την αποτίμηση της διαδικασίας και τον προγραμματισμό της επόμενης άσκησης ετοιμότητας, με γνώμονα τη διαρκή ενίσχυση της ασφάλειας της σχολικής κοινότητας.

Ευχαριστούμε θερμά την Πυροσβεστική Υπηρεσία και ιδιαίτερα τον Υποπυραγό κ. Κωνσταντίνο Αφορδακό και τον οδηγό κ. Μιχαήλ Βιδάλη για την παρουσία, τη συνεργασία και την πολύτιμη συμβολή τους στην υλοποίηση της δράσης, αναφέρει η σχετική ανακοίνωση.